Essere mattinieri dà benessere: come iniziare al meglio la giornata svegliandosi nel modo giusto

Svegliarsi presto e riposati alla mattina permette di sentirsi in forze per tutta la giornata e favorisce il benessere dell’organismo. Per molte persone scendere dal letto quando suona la sveglia è una vera impresa: parte del problema, però, risiede nelle abitudini quotidiane.

Alcune regole per un ottimo risveglio

Essere mattinieri non è cosa per tutti, ma con un po’ di impegno è possibile influenzare positivamente i ritmi circadiani per sentirsi più in forma ed energici.

Anzitutto, è fondamentale andare a letto e avere una corretta routine serale, prestando attenzione anche a non mangiare troppo pesante a cena. Per trovare il giusto relax, prima di dormire non bisognerebbe mai usare dispositivi elettronici e potrebbe essere utile anche fare una doccia calda.

Passando al mattino, un ottimo modo per iniziare la giornata è svegliarsi sfruttando la luce del sole: non è necessario dormire nel buio totale, ma lasciare le serrande aperte permette un risveglio più morbido.

Nel caso in cui si utilizzi la sveglia, questa deve essere posizionata lontana da dove si dorme per evitare di restare a letto quando suona. Oltre a una piccola dose di attività fisica prima di colazione per aiutare il risveglio muscolare e l’attivazione cerebrale, è utile individuare qualcosa di piacevole da fare appena alzati, per favorire anche il benessere emotivo.

D'altronde, i vantaggi dell'essere mattinieri sono davvero tanti: le giornate sembrano più lunghe, il cervello diventa più efficiente, si semplifica la programmazione delle attività quotidiane e migliora anche l’umore.