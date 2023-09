Buone abitudini prima di coricarsi: la chiave per dormire bene

Una routine regolare prima di andare a letto favorisce il riposo notturno e riduce i problemi di insonnia. Oltre a cercare di addormentarsi e svegliarsi grossomodo sempre agli stessi orari, per dormire bene è importante evitare alcune abitudini serali che complicano il rilassamento del corpo e della mente.

Le regole per l'igiene del sonno

Dormire bene, almeno per 7 o 8 ore ogni notte, è essenziale per la salute: permette di vivere più a lungo, di ridurre il rischio di sviluppare malattie e favorisce il benessere emotivo. Per combattere l’insonnia, come mostrano le evidenze scientifiche, si deve partire dalle abitudini seguite prima di andare a letto, essenziali per il rilassamento del corpo. Impostare una routine prima di addormentarsi, in altre parole, permette di preparare il corpo al sonno, allontanando lo stress e i problemi della giornata.

Anzitutto, non si può prescindere dall’andare a letto presto: se ci si vuole svegliare davvero riposati bisognerebbe anticipare l’orario in cui si inizia a dormire, assicurandosi di avere sufficiente tempo prima del suono della sveglia.

È altrettanto importante mangiare leggero e, se necessario, bere una tisana per favorire la digestione e calmare l’organismo. Oltre a evitare di utilizzare gli schermi come computer, smartphone o tablet, è utile creare la giusta atmosfera per rendere la camera da letto un luogo rilassante e confortevole. In alcuni casi può essere di aiuto effettuare qualche esercizio di respirazione, per favorire un sonno più rapido e per creare una sensazione di benessere diffuso.