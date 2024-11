Riscaldamento globale, il 2024 sarà l'anno più caldo. Copernicus: oltre la soglia di + 1,5°

Con poco meno di due mesi di anticipo, possiamo già dirlo visti i dati delle temperature. Il 2024 sarà l'anno più caldo mai registrato nella storia. A certificarlo è l’agenzia meteo europea Copernicus.



Non solo: la temperatura media globale supererà già il limite massimo fissato nel 2015 dagli accordi di Parigi di +1,5° rispetto all’era precedente l’industrializzazione di mass. Ci dovremmo attestare oltre il +1,55°.

Primi 10 mesi già troppo caldi

"L'anomalia media della temperatura globale per i primi 10 mesi del 2024, da gennaio ad ottobre”, si legge nel comunicato Copernicus, “è stata di 0,71 gradi superiore rispetto alla media 1991-2020: è la più alta mai registrata per questo periodo, e di 0,16 gradi più alta dello stesso periodo del 2023".



"È ora virtualmente certo che il 2024 sarà l'anno più caldo mai registrato. L'anomalia della temperatura media per il resto del 2024 dovrebbe crollare quasi a zero perché il 2024 non risulti l'anno più caldo", prosegue l’agenzia Ue. "Dato che il 2023 è stato 1,48 gradi sopra il livello pre-industriale, è virtualmente certo che la temperatura globale annuale per il 2024 sarà di più di 1,5 gradi sopra il livello pre-industriale, ed è probabile che sarà superiore di più di 1,55 gradi".

+1,5°: il limite massimo degli accordi di Parigi

La soglia invalicabile di un aumento di 1,5 gradi rispetto all’era precedente all’industrializzazione di massa era stata fissata, ai tempi della Cop 21, dagli accordi internazionali sul clima di Parigi del 2015 per il ventennio successivo. Nemmeno dieci anni dopo, il 2024 l’avrà già sorpassata.