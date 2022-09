Cimici, cosa fare per allontanare questi insetti fastidiosi

Durante il mese di settembre è molto frequente che le abitazioni siano invase dalle cimici: si nascondono nelle fessure, in mezzo agli spiragli degli edifici, tra i vestiti e in mezzo alle lenzuola del letto. Insomma, una compagnia non proprio simpatica e che rischia di diventare ancora più spiacevole quando accompagnata dal caratteristico odore che le cimici sono in grado di produrre quando si sentono minacciate.

Attenzione alla qualità dell'ambiente interno

La specie di cimice più presente nelle nostre case è quella verde, ma negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più anche la cimice asiatica. Come tutti gli eterotteri, anche le cimici hanno ghiandole che secernono un liquido dall’odore sgradevole come forma di difesa da attacchi o minacce esterne.

Per cercare di risolvere il problema è importante, anzitutto, evitare il più possibile il loro ingresso nella casa e, per questo, sono essenziali le zanzariere. Un accorgimento spesso sottovalutato riguarda la cura dell’ambiente domestico interno: come molti altri insetti, anche le cimici adorano i luoghi caldi e umidi. Insomma, meglio evitare ogni forma di ristagno d’acqua e cercare di mantenere una temperatura fresca e piacevole.

Ci sono poi alcuni rimedi naturali, come l'aglio e il tea tree, che sono in grado di tenere alla larga gli insetti. E quando le cimici sono già in casa, cosa possiamo fare? L'ideale è semplicemente accompagnarle fuori, senza spaventarle o cercare di colpirle con oggetti perché, oltre alle questioni etiche, si infesterà la stanza con un'odore decisamente sgradevole.

Oltre a essere fastidiose, le cimici rappresentano anche una minaccia per le piante, in quanto infestano in particolare le coltivazioni agricole. Le cimici sono particolarmente attratte da alcune monocolture, come mais, pomodoro e basilico.