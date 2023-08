Repellenti naturali per zanzare: ecco 9 oli essenziali più efficaci per tenerle lontane

L'estate è senza dubbio la stagione più amata da molti, che però necessita di protezioni adeguate contro le zanzare. Questi piccoli insetti possono risultare veramente fastidiosi, e per tenerli lontani è possibile ricorrere a prodotti chimici o agli oli essenziali. Oggi ve ne mostriamo 9 che - impiegati singolarmente o miscelati tra loro - consentono di liberarsi delle zanzare e migliorare l'atmosfera della vostra casa.

Oli essenziali, la protezione naturale contro le zanzare

In commercio si trovano spray e diffusori elettrici che possono rivelarsi utilissimi per tenere a bada le zanzare, anche se molto spesso questi prodotti contengono sostanze chimiche che non si limitano ad allontanare questi insetti, rivelandosi poco salutari anche per noi.

Con gli oli essenziali, invece, possiamo avere ottimi deterrenti anti-zanzara e al tempo stesso migliorare l'atmosfera di ogni singola stanza, scegliendo quelli più adatti a conciliare il sonno o ideali per tenere attiva la mente. Impiegati da soli oppure miscelati tra loro possono portare grandi benefici in ogni momento della giornata.

Lavanda, allontana gli insetti e concilia il sonno

Dal profumo piacevole e rilassante, la lavanda è considerata un'alleata perfetta per creare atmosfere che conciliano il sonno e tenere lontani i fastidiosi insetti. Per garantirsi notti serene è possibile versare qualche goccia di olio essenziale di lavanda direttamente sul cuscino oppure tra le lenzuola.

I suoi effetti benefici ormai ampiamente noti la vedono protagonista anche di trattamenti di bellezza. Stendere una miscela realizzata con poche gocce di olio di lavanda e olio d'oliva sulla pelle non solo allontanerà le zanzare, ma darà anche immediato sollievo al prurito causato dalle punture degli insetti.

Geranio, il profumo che "blocca" le zanzare

Il geranio è sicuramente la pianta anti-zanzara per antonomasia. Oltre a disporre vasi di gerani sul balcone, per abbellire e colorare i davanzali, è possibile spargere un po' di olio essenziale di geranio sulle tende delle finestre, così da impedire che gli insetti entrino in casa.

Eucalipto, una fragranza che stimola la mente

L'olio essenziale di eucalipto si rivelerà perfetto per tenere lontane le zanzare durante il giorno. La sua fragranza non solo risulta poco gradita agli insetti, ma contribuisce a tenere attiva la mente stimolando le funzioni cerebrali. Potrebbe essere l'olio giusto da utilizzare per allontanare i fastidiosi ronzii dalla stanza in cui ci ritiriamo a studiare o lavorare, ma anche l'essenza perfetta se ci troviamo a combattere tosse e raffreddore, grazie alle sue proprietà espettoranti.

Basilico, la pianta aromatica dalle mille virtù

L'olio essenziale di basilico tiene lontane le zanzare mentre svolge un'azione antidepressiva e stimola le funzioni intellettuali. Perfetto da diffondere in casa durante la giornata, può essere utile anche alla sera, versato su un fazzoletto posto poi in punti strategici della stanza.

Citronella, il nemico numero 1 delle zanzare

La citronella è sicuramente il prodotto antizanzare per eccellenza. Se da un lato le candele alla citronella offrono ottime protezioni per le serate all'aperto, l'olio essenziale può dare un valido aiuto per eliminare i ronzii in casa. Il suo profumo è molto forte, e spesso non è molto tollerato. Per ovviare a questo problema si possono mischiare poche gocce di olio essenziale di citronella con altre fragranze.

Melissa, perfetta per la notte

Come la lavanda, anche la melissa ha proprietà distensive e rilassanti. Per questo l'olio essenziale di melissa viene spesso impiegato per tenere lontane le zanzare dalla camera da letto durante la notte, regalando sonni più lunghi e tranquilli.

Tea Tree Oil, un odore poco gradito dal risultato fantastico

Ideale per allontanare dall'ambiente non solo le zanzare, ma anche germi e batteri, il Tea Tree Oil ha un odore particolarmente forte, che risulta sgradito alla maggior parte delle persone. Per garantirsi le benefiche proprietà antisettiche e antibiotiche di questo olio, e tenere lontane le zanzare, è possibile miscelarlo con altri oli essenziali più piacevoli, in modo da rendere la fragranza più adatta agli ambienti.

Timo Timolo, l'olio essenziale antibatterico

Come accade per moltissimi altri oli essenziali, anche il Timo Timolo permette di avere un duplice vantaggio. Ottimo repellente per le zanzare, svolge una potente azione antibatterica e favorisce il riposo. Si tratta di un olio essenziale da destinare alla zona notte, perfetto anche per la cameretta dei ragazzi.

Menta Piperita, l'essenza stimolante per la mente

Il gradevole profumo che rilascia nell'ambiente la menta piperita è un ottimo stimolante per mente e spirito. Ideale anche in caso di congestione nasale, l'olio essenziale di menta piperita si adatta bene alle attività della giornata, mentre non andrebbe impiegato per la notte.