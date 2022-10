RC Auto sempre più cara: le ultime notizie sugli aumenti e le cause dei rincari

RC Auto sempre più cara? Secondo le ultime stime dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici a fine anno sia la frequenza che il costo medio dei sinistri sarà in forte crescita. Ecco tutte le ultime news. Cosa devono sapere gli automobilisti? Quanto peseranno in più i rincari sulle tasche degli italiani?

Rincari RC Auto: gli scenari futuri

La Presidente dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici Maria Bianca Farina, intervenuta all’Insurance Day 2022 ha sottolineato come vi sia un’inversione di tendenza dei prezzi che hanno già iniziato ad aumentare sensibilmente. Senza le riforme necessarie, secondo la Farina, sarà difficile fermare i rincari e pertanto stipulare polizze assicurative convenienti.

Questo scenario va a concludere negativamente un 2022 davvero molto difficile. Le assicurazioni, infatti, a causa del rallentamento economico e dell’inflazione hanno visto un inevitabile innalzamento del costo dei sinistri mentre i premi non hanno subito ancora considerevoli rialzi. Oltre a questo il settore assicurativo ha subito un calo dei titoli in Borsa pari all’8,7%. Le difficoltà più grandi sono state rilevate per il ramo vita. Quest'ultimo ha subito una flessione del 12%.

Come è aumentata l'RC Auto nell'ultimo periodo? L'andamento dei prezzi dell'ultimo periodo può essere così riassunto. Il secondo trimestre ha visto il premio medio Rc auto rimanere sostanzialmente invariato rispetto ai primi tre mesi dell'anno, passando da 456 a 459 euro. Nel terzo trimestre, invece, l'aumento è stato più marcato arrivando a toccare un +3% ovvero a quota 476 euro. A settembre, infine, il premio medio Rc auto è salito ulteriormente fino a 481 euro. La corsa a rialzo, oltretutto, secondo le ultime stime, pare non essere destinata a diminuire.

Assicurazioni auto: le cause che hanno provocato l'aumento dei prezzi

Perché i prezzi delle assicurazioni auto sono in salita? Secondo i più c'era da aspettarselo visto che veniamo da due anni di bassa circolazione dei veicoli a causa del coronavirus, ma soprattutto da un decennio in cui le tariffe sono sempre state abbastanza ferme. A causare l'innalzamento dei prezzi sono però molteplici fattori. Tra di essi vi sono: i livelli record di sinistri, soprattutto nei mesi estivi ma anche l'aumento dei prezzi di ricambio per le auto. Per questi motivi pertanto le compagnie assicurative dovranno necessariamente applicare delle tariffe più alte.