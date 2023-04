Rara megattera avvistata nel Mar Ligure: balzi ed evoluzioni del cetaceo visibili dalla spiaggia

Foto di repertorio

Non capita certo tutti i giorni di poter ammirare una megattera compiere balzi ed evoluzioni, ma in questi giorni - davanti alle coste del Ponente ligure - è possibile. Il cetaceo, con le sue evoluzioni, sta richiamando turisti e curiosi, incantati davanti a quei balzi visibili anche dalla spiaggia.

Bellissima megattera impegnata in balzi ed evoluzioni

Nell'area a nord del Santuario dei Cetacei "Pelagos" - da qualche giorno - in moltissimi possono ammirare i balzi e le evoluzioni della bellissima (e rara) megattera, o Megaptera novaeangliae, che è giunta dinanzi al ponente ligure.

A rendere particolarmente raro questo spettacolo è il fatto che questo tipo di cetacei - pur essendo stati avvistati con una certa regolarità nel Mar Mediterraneo - non hanno in queste acque il loro habitat naturale. Le megattere vivono infatti altrove, e mentre non è difficile imbattersi in una megattera nell'Oceano Atlantico, quando raggiungono il Mare Nostrum originano curiosità e stupore.

Come anticipato non è rarissimo imbattersi in "escursioni" dei cetacei, che attraverso lo Stretto di Gibilterra arrivano vicino alle nostre coste, tuttavia ogni volta generano stupore ed emozione. L'ultima volta che questi mammiferi marini erano stati individuati davanti a Genova è stato il 2020 e in quell'occasione gli avvistamenti erano stati addirittura due: la megattera era infatti giunta insieme al suo piccolo. In quel caso però a notare i cetacei che non fanno certo parte della nostra fauna autoctona erano stati alcuni partecipanti a un'escursione di avvistamento a bordo di una nave. Stavolta invece anche dalla spiaggia è possibile emozionarsi davanti alle capriole della megattera.

Megattera da spettacolo davanti a Ponente Ligure

La megattera che negli ultimi giorni ha affascinato turisti e residenti è stata avvistata innanzi alla costa di Varigotti, mentre era intenta ripetuti salti in acqua.

Il maestoso cetaceo ha voluto stupire anche chi si trovava sul lungomare di Noli, come dimostra il video pubblicato da Divenjoy su Facebook. Il filmato mostra l'enorme cetaceo mentre da forti colpi sull'acqua con le sue lunghissime pinne pettorali, un gesto piuttosto insolito per questa specie.

Le megattere sono delle balene con le pinne più lunghe, che possono raggiungere anche i 5 metri di lunghezza. Considerato che le dimensioni ragguardevoli di questi cetacei possono arrivare fino a 15 metri, le pinne occupano un terzo della mole di questi mammiferi marini.

Dai biologi marini l'invito a fare attenzione

Tra coloro che stanno monitorando il grande cetaceo ci sono anche i biologi marini dell'associazione "Menkab: il respiro del Mare". Gli studiosi rinnovano l'invito ai naviganti a fare attenzione, nel caso si trovassero in prossimità della megattera, e ad adottare tutte le precauzioni necessarie. I biologi marini sconsigliano di avvicinarsi troppo, ribadendo che non conosciamo le condizioni fisiche e di stress di questo animale che non è tipico del Mediterraneo.

Tra l'altro ribadiscono che le megattere dell'Atlantico si trovano al nord, nelle aree di alimentazione, tra Canada, Islanda e Norvegia, e non sappiamo quanto questo cetaceo sia in grado di nutrirsi nel nostro mare.