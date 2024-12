Quanto consuma la lavatrice? Ecco come spendere e inquinare meno

La lavatrice è tra gli elettrodomestici più diffusi ed utilizzati, ma in pochi sono a conoscenza dei suoi effettivi consumi. Scopriamo insieme qualche semplice regola - consiglio per risparmiare sul bucato e anche inquinare meno

Lavatrice, ma quanto mi costi?

Per chi non lo sapesse una lavatrice consuma mediamente circa 0,14-0,15 kWh per kg di bucato se consideriamo i programmi maggiormente utilizzati: cotone e sintetico. Calcolando l'utilizzo di una lavatrice della portata di 10 kg, i consumi medi per un bucato sono intorno ai 1,4-1,5 kWh. L'energia elettrica costa intorno ai 0,35 €/kWh: considerando una media di 3 lavatrici a settimana, il consumo mensile stimato è di circa 6-7 euro.

Il consumo di acqua della lavatrice varia a seconda del programma utilizzato: in caso dei programmi Cotone e Sintetici si consumano circa 13 e i 14 litri d’acqua per ogni kg di bucato, mentre con il programma Eco 40-60 è possibile risparmiare acqua. In caso dei programmi di prelavaggio ed extra risciacquo i consumi dell'acqua aumentato notevolmente. Ma passando ai consumi energetici, come è possibile risparmiare sul bucato?

Lavatrice, come risparmiare sul bucato?

Prima di tutto per risparmiare sull'utilizzo della lavatrice è consigliato l'utilizzo del programma ECO 40-60 oppure selezionare, se possibile, la temperatura di lavaggio a 30°. Non solo, per chi volesse risparmiare ancora di più sul bucato è consigliato di programmare il lavaggio in orari in cui i consumi energetici sono inferiori. Basti pensare alle tariffe biorarie che vanno dalle ore 19 alle 8 del mattino dal lunedì al venerdì. Il risparmio diventa ancora maggiore nel caso di tariffa nella fascia tra le 23 e le 7, dal lunedì al sabato, oppure la domenica e i festivi.

Oltre all'utilizzo del programma ECO 40-60 e la programmazione della lavatrice nella fascia bioraria o trioraria, ci sono altri piccoli accorgimenti da mettere in pratica per risparmiare sul bucato. Prima di tutto è consigliabile l'acquisto di una lavatrice slim che, rispetto ai modelli più grandi, consente un risparmio ulteriore del 20% sui consumi.

Per risparmiare è anche consigliato effettuare lavaggi a pieno carico evitando così sprechi di acqua e corrente. Nel caso non sia possibile utilizzare il programma ECO 40-60 per risparmiare in bolletta consigliamo di selezionare il lavaggio a 30° evitando il prelavaggio e andando di gomito con un prodotto smacchiante. Infine dosare il detersivo ed evitare l'extra risciacquo.



Tutto questo per spendere meno ma, risparmiando elettricità e acqua, si aiuta così anche l'ambiente, considerate le emissioni di carbonio collegate alla produzione di energia e al valore fondamentale di una risorsa come l'acqua.