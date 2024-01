Quando sarà la prima Superluna 2024?

Quando vedremo splendere in cielo la prima Superluna 2024? Il nostro satellite - per potersi definire "super" - deve raggiungere la fase di piena quando si trova almeno al 90% del suo massimo perigeo possibile. Queste condizioni - che ci permettono di osservare un disco lunare più grande e luminoso del solito - si verificheranno nel secondo semestre del 2024. Occorrerà quindi avere un po' di pazienza, anche se l'evento ci ripagherà abbondantemente dell'attesa.

Con il plenilunio di settembre, arriva la prima Superluna 2024

Il termine Superluna è stato coniato dall'astrologo Richard Nolle e si riferisce a una luna piena che si verifica quando il satellite si trova a una distanza dalla Terra pari o inferiore a 361.885 km, misurata dai centri dei due corpi celesti. Sebbene non sia mai stato ufficializzato dall'’International Astronomic Union questo fenomeno viene ampiamente utilizzato per indicare un plenilunio in cui il disco lunare appare più grande e luminoso.

Quest'anno la prima Luna Piena che presenta le caratteristiche per potersi definire "super" sarà quella che splenderà nel cielo di settembre. Il plenilunio del Mais che si verificherà il prossimo 18 settembre alle 15.25 vedrà il nostro satellite illuminarsi completamente quando si troverà a 357.283 km dalla Terra.

Se da un lato dovremmo pazientare ancora un po' per ammirare la prima Superluna dell'anno, dall'altro potremmo godere di uno spettacolo che sicuramente ci ripagherà abbondantemente dell'attesa.

Superluna di settembre con eclissi

La Luna del Mais - conosciuta anche come Corn Moon - potrà fregiarsi anche del nome di Luna Piena del Raccolto o Harvest Moon, poiché sarà il plenilunio più vicino all'equinozio d'autunno, che nel 2024 si verificherà il 22 settembre alle 13.34 ora italiana.

Questa Luna Piena offrirà a tutti gli appassionati di eventi celesti uno "spettacolo nello spettacolo". Il disco lunare sarà infatti protagonista di un'eclissi lunare parziale visibile dall'Italia, che si verificherà grazie all'oscuramento prodotto dall'ombra della Terra illuminata dal Sole sul satellite naturale.

Perché si possa verificare un'eclissi lunare è necessario che Sole, Terra e Luna si trovino allineati in quest'ordine. Quando l'allineamento è perfetto l'ombra della Terra oscurerà completamente il disco lunare, dando origine a un'eclissi totale, mentre quando non è perfetto l'effetto visibile sarà quello di una Luna parzialmente "mangiata" dall'ombra del nostro Pianeta. Sarà proprio questo che vedremo il prossimo 18 settembre.

Quante Superlune avremo nel 2024?

Se per vedere la prima Luna Super del 2024 dovremmo attendere il nono plenilunio dell'anno, non dovremmo attendere molto per vedere quello successivo. La seconda Superluna 2024 infatti si verificherà il mese successivo, e più precisamente il 17 ottobre alle 02.45.

Questa volta non sarà accompagnata da un'eclissi lunare, ma il nostro satellite ci apparirà leggermente più grande del precedente. Il plenilunio vedrà infatti la Luna ancora più vicina al nostro Pianeta della precedente, a una distanza di 357.172 km dal perigeo.