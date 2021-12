Foto di Jill Wellington da Pixabay

Quando iniziano le vacanze di Natale 2021 a scuola? Le Feste si avvicinano e ben presto tutti gli studenti potranno prendersi una piccola pausa dallo studio. Ecco tutte le date regione per regione. Il periodo varia da zona a zona, ma anche in base all'autonomia. Alcuni Istituti possono aver preso decisioni proprie senza rispettare le date della regione di appartenenza. Il consiglio per tutti i genitori è di informarsi presso la segreteria dell'istituto frequentato dai figli sulle date di chiusura e riapertura a gennaio prossimo.

Vacanze di Natale in arrivo per studenti e docenti. Le settimane di pausa saranno circa due in tutta Italia. Ci sarà però chi inizierà prima e chi un po' dopo. Ecco tutto l'elenco dettagliato.

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana : inizio vacanze di Natale il 24 dicembre. Fine il 6 gennaio 2022

: inizio vacanze di Natale il 24 dicembre. Fine il 6 gennaio 2022 Campania, Molise e Valle D'Aosta : inizio vacanze per gli studenti il 23 dicembre. Fine l'8 gennaio 2022

: inizio vacanze per gli studenti il 23 dicembre. Fine l'8 gennaio 2022 Lazio, Lombardia, Sardegna, Sicilia e Umbria :inizio il 23 dicembre e fine il 6 gennaio 2022

:inizio il 23 dicembre e fine il 6 gennaio 2022 Liguria, Piemonte e Veneto : vacanze dal 24 dicembre all’8 gennaio 2022

: vacanze dal 24 dicembre all’8 gennaio 2022 Puglia: dal 23 dicembre al 9 gennaio 2022

Per quanto riguarda le province autonome: a Bolzano le vacanze della scuola prenderanno il via il 24 dicembre, giorno della Vigilia e termineranno dopo l'Epifania ovvero l'8 gennaio 2022; a Trento si farà festa dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022.

Come mai feste così lunghe in alcune regioni? Pare proprio che in base all’autonomia scolastica diversi istituti possano aver scelto di deliberare il 7 gennaio come uno dei giorni di sospensione dell’attività didattica. Nelle scuole che attuano la settimana corta, si rientrerà lunedì 10 gennaio 2022.

Chiusura scuola per Natale 2021: via ai viaggi e agli spostamenti

Con la chiusura delle scuole per le vacanze di Natale 2021 prenderanno il via i viaggi e i vari spostamenti.

Molte famiglie non attendono altro che i propri figli siano liberi dal loro impegno quotidiano per raggiungere i parenti e trascorrere così il Natale e il Capodanno fra pranzi, cene e cenoni, ma anche per il tradizionale scambio di doni e per momenti di tranquillità, serenità e relax da passare insieme ai propri cari.

Altri non vedono l'ora di poter staccare la spina e recarsi sulle piste da sci per cimentarsi con tutti gli sport invernali o anche solo ammirare lo splendido panorama e compiere escursioni mozzafiato. Secondo gli ultimi dati sui prossimi spostamenti, gli italiani sembrano proprio preferire la montagna per le imminenti festività.