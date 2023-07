Quando finisce l'ondata di caldo? Da mercoledì temperature più sopportabili

Aria rovente e caldo africano ancora al Centro-Sud con una ulteriore intensificazioni dell'anticiclone e temperature con valori compresi tra i 40-45°. Al Nord, invece, piogge ed acquazzoni accompagnate da fortissime raffiche di vento. La situazione meteo.

Meteo Italia, caldo africano al Centro-Sud e piogge al Nord

La seconda ondata di calore dell'estate 2023 ha le ore contate. Dopo l'intensificazione dell'anticiclone africano che ha fatto registrare afa e temperature bollenti al Centro-Sud con picchi di 45°, da mercoledì 26 luglio è prevista una lieve attenuazione. Dopo giorni di temperature di 40° al Sud e 45° nelle Isole con l'Italia eletto il paese europeo più caldo dell'estate 2023, è in arrivo un calo del caldo con temperature più sopportabili.

Già da martedì 25 luglio temperature in calo al Centro e da mercoledì 26 anche al Sud e Isole. Al Nord permane un clima instabile e variabile con temporali e rovesci che dovrebbero durare fino a mercoledì. Giovedì 27 luglio è previsto il passaggio della seconda perturbazione di luglio, anche se è previsto un rafforzamento dell'alta pressione, ma con caldo e temperature nella norma.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, martedì 25 luglio: cielo nuvoloso al Nord dove non si escludono piogge e rovesci un po' ovunque. La situazione peggiora anche al Centro con nuvole ed annuvolamenti che interesseranno Toscana, Umbria e Marche. Al Sud e Isole ancora bel tempo soleggiato. Le temperature massime in calo al Centro-Nord e Sardegna, mentre ancora alte e calde sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia. Previsti picchi di 45° in Abruzzo, Molise, Puglia e settori orientali di Calabria e Sicilia.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni: tornano le piogge anche al Centro

Caldo in attenuazione ovunque da mercoledì 26 luglio. Al Nord ancora clima instabile e variabile, ma le previsioni delineano una instabilità anche nelle regioni di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale. Non si escludono possibili rovesci e temporali anche di forte intensità. Al Sud e Nord-Ovest qualche annuvolamento, ma permane un clima caldo con le temperature che non supereranno i 40°.

Con l'arrivo di metà settimana tornano correnti nord-occidentali anticicloniche con la giornata di giovedì 27 luglio all'insegna del caldo e del sole con temperature che sfioreranno i 30°. Le previsioni per il fine settimana vedono l'Italia contesa tra l'arrivo di perturbazioni e l'anticiclone africano.

Da venerdì 28 luglio torna il maltempo al Nord Italia con piogge e rovesci, anche forti, sulle Alpi e pianure. L'anticiclone, invece, tornerà a colpire le Isole e il Centro-Sud tra venerdì e il weekend del 29 e 30 luglio con un nuovo aumento della temperature che si aggireranno tra i 35-37° e picchi di 40° nelle Isole. L'estate non è ancora finita!