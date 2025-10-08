FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Quando arriverà l’inverno? Le previsioni del tempo

Quando arriverà l’inverno? Le previsioni del tempo

Le previsioni meteo delineano un inverno più “classico”, con temperature più basse rispetto alle ultime stagioni.
Clima8 Ottobre 2025 - ore 14:45 - Redatto da Meteo.it
Clima8 Ottobre 2025 - ore 14:45 - Redatto da Meteo.it

Con l'arrivo dell'Ottobrata in Italia è tornato un clima mite e soleggiato con temperature di stampo quasi estivo. Una pausa dall'autunno che sta regalando, da Nord a Sud, una sorta di "seconda estate" prima dell'arrivo dell'inverno. Parlando proprio della stagione invernale: quando arriverà?

Previsioni inverno 2025-2026: freddo e temperature più basse?

L'inverno 2025-2026 sarà più tradizionale in Italia e nel resto del mondo. Le prime analisi degli indici atmosferici delineano una stagione invernale più rigida rispetto alla media degli ultimi anni. In particolare il freddo si farà sentire in Nord America, ma anche in Europa, Italia compresa dove le previsioni parlando di un inverno "classico" con temperature più basse rispetto agli ultimi anni. Del resto l'autunno, Ottobrata a parte di questi giorni, è arrivato con piogge torrenziali e nevicate precoci con un conseguente brusco calo delle temperature.

La tendenza meteo per l'inverno 2025-2026 sarà influenzata dal ritorno della Niña, la fase fredda del fenomeno climatico ENSO (El Niño – Southern Oscillation). Con l'arrivo della Niña si registra un raffreddamento anomalo delle acque del Pacifico equatoriale con un conseguente cambio della circolazione atmosferica globale.

Inverno 2025-2026 instabile e variabile per la presenza della Niña

Gli effetti del fenomeno climatico della Niña sono di gran lunga più evidenti negli Stati Uniti d'America e in Canada con ondate di gelo e nevicate intense. In Europa gli effetti della Niña si fanno sentire di meno, ma sono responsabili dello scivolamento di masse d'aria fredda proveniente dalla Russia verso l’Europa centro-settentrionale. La presenza della Niña rende il clima instabile e variabile con il rischio più frequente di eventi estremi come nevicate, ondate di gelo intensi e calo delle temperature.

Un altro fattore determinante è il Vortice Polare, una vasta circolazione d’aria fredda sopra il Polo Nord. Quando questa massa d'aria è stabile il freddo rimane confinato ad alte altitudini non interessando l’Europa e il Mediterraneo. Se, invece, si indebolisce la massa d'aria artica può spingersi verso Sud portando ondate di gelo fino in Italia. Da non sottovalutare è il cambiamento climatico che, negli ultimi anni, ha reso sempre di più il clima più instabile e variabile con eventi meteorologici intensi ed improvvisi. Basti pensare al riscaldamento dell'acqua negli oceani che ha generato ondate di calore da record, ma anche di gelo eccezionale.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, Ottobrata in Italia: caldo e temperature miti dal Nord al Sud. Le previsioni
    Clima8 Ottobre 2025

    Meteo, Ottobrata in Italia: caldo e temperature miti dal Nord al Sud. Le previsioni

    Al via l'Ottobrata in Italia con clima mite e temperature superiori alla media del periodo.
  • Meteo, sole e clima mite in Italia: le previsioni di metà settimana
    Clima8 Ottobre 2025

    Meteo, sole e clima mite in Italia: le previsioni di metà settimana

    Con l'allontanamento della perturbazione l'Italia si prepara ad una settimana nel segno dell'Ottobrata: clima mite e soleggiato.
  • Ottobrata con temperature fino a 24-26°C: quando durerà l'ondata di caldo anomalo
    Clima7 Ottobre 2025

    Ottobrata con temperature fino a 24-26°C: quando durerà l'ondata di caldo anomalo

    Dopo la prima perturbazione di ottobre, torna il sole su gran parte d’Italia: al Nord e sulle regioni tirreniche si arriva fino a 26°C.
  • Meteo, dopo il maltempo rimonta dell’alta pressione con caldo e sole in Italia. Le previsioni di inizio settimana
    Clima6 Ottobre 2025

    Meteo, dopo il maltempo rimonta dell’alta pressione con caldo e sole in Italia. Le previsioni di inizio settimana

    L'alta pressione ritorna protagonista in Italia: al via l'Ottobrata da Nord a Sud.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, weekend stabile e mite poi aria fredda? La tendenza
Tendenza8 Ottobre 2025
Meteo, weekend stabile e mite poi aria fredda? La tendenza
Secondo weekend di ottobre soleggiato e molto mite con solo qualche episodio instabile sulle Isole. Da martedì 14 ottobre probabile cambio di scenario. La tendenza meteo
Meteo, 10-12 settembre stabili e miti quasi ovunque: la tendenza
Tendenza7 Ottobre 2025
Meteo, 10-12 settembre stabili e miti quasi ovunque: la tendenza
Parte finale della settimana con alta pressione su buona parte del Paese e clima molto mite. In Sardegna si sentirà l'influsso di un'area instabile. La tendenza meteo
Meteo, dal 9 ottobre vortice mediterraneo: la tendenza
Tendenza6 Ottobre 2025
Meteo, dal 9 ottobre vortice mediterraneo: la tendenza
Tempo in peggioramento a partire dalla Sardegna per l'arrivo di un vortice di bassa pressione. Rialzo termico e clima più mite. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Ottobre ore 14:46

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154