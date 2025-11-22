FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo 22 novembre: clima invernale, neve e temporali. Le previsioni

Insiste la perturbazione n.8 con maltempo soprattutto al Centro-Sud oggi (22 novembre). Clima freddo al Centro-Nord e nevicate al Centro.
Previsione22 Novembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Una massa d’aria decisamente più fredda, in discesa da latitudini artiche ed affluita nel Mediterraneo centrale, ha dato vita ad un profondo e intenso vortice ciclonico (perturbazione n. 8 di novembre) responsabile del peggioramento in atto sull’Italia.

Oggi, sabato 22, è atteso un miglioramento su gran parte del Nord mentre il vortice sarà ancora attivo al Centro-Sud con tempo instabile al Sud e precipitazioni tra le zone interne e adriatiche del Centro con neve fino a quote collinari nel settore tra Romagna, Marche, Umbria e Reatino. Il clima sarà invernale al Centro-Nord e le temperature scenderanno leggermente sotto la norma anche al Sud. Il raffreddamento sarà accompagnato anche da venti intensi, fino a burrascosi di Bora sull’alto Adriatico ed occidentali nelle Isole.

Domenica 23 il vortice di bassa pressione si allontanerà verso est favorendo un miglioramento del tempo ma solo temporaneo e di breve durata. Infatti già nuove nuvole si affacceranno da ovest collegate ad un’altra perturbazione atlantica (n. 9) in transito sull’Italia all’inizio della prossima settimana.

Le previsioni meteo per oggi (sabato 22 novembre)

Migliora con ampie schiarite su Nord-Ovest e Trentino Alto Adige, ancora prevalenza di nuvole nel resto d’Italia. Piogge sparse in Romagna, regioni centrali adriatiche, Campania, Calabria tirrenica, Sicilia e Sardegna; qualche pioggia anche in Umbria e al mattino in Toscana e Salento. Possibili rovesci o temporali tra Campania, Calabria tirrenica e Isole.

Quota neve fino ai 300-600 metri a ridosso dell’Appennino romagnolo e soprattutto di quello umbro-marchigiano con fenomeni anche abbondanti. Possibili gelate mattutine al Nord-Ovest; massime in rialzo al Nordovest, in ulteriore calo in Romagna e al Centro-Sud. Giornata ventosa; raffiche burrascose di Bora sull’alto Adriatico e da ovest-nordovest in prossimità delle Isole. Mari molto mossi o agitati, fino a molto agitati il mare di Sardegna e i canali delle Isole.

Le previsioni meteo per domenica 23 novembre

Al Sud tempo in miglioramento con nuvole associate a piogge residue in graduale esaurimento tra la Calabria tirrenica e il nord della Sicilia. Al Centro ed al Nordest schiarite temporaneamente anche ampie. Nuove nuvole già in arrivo al Nordovest e in Sardegna con le prime piogge nell’ovest dell’isola e tra il Levante ligure e l’alta Toscana; nevicate soprattutto verso sera nelle Alpi occidentali.

Clima invernale al Centro-Nord con possibili gelate all’alba in val Padana e nelle valli interne del Centro; primi lievi rialzi nelle massime in Sardegna e Toscana. Venti per lo più occidentali da moderati a localmente forti su mari di ponente e medio e basso Adriatico. Mari da mossi a molto mossi.

