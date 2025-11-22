FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, domenica 23 novembre freddo invernale e molto vento: le pr...

Meteo, domenica 23 novembre freddo invernale e molto vento: le previsioni

Temporaneo miglioramento sull'Italia con poche piogge residue. Temperature ancora sotto la norma. Le previsioni meteo del 23-24 novembre
Previsione22 Novembre 2025 - ore 12:19 - Redatto da Meteo.it
Previsione22 Novembre 2025 - ore 12:19 - Redatto da Meteo.it

La perturbazione (numero 8 di novembre) che sta attraversando l’Italia nelle prossime ore porterà ancora maltempo su diverse zone del Centro-Sud, ma a fine giornata abbandonerà la nostra Penisola, lasciando spazio a un temporaneo miglioramento del tempo che, nella giornata di  domenica 23 novembre, garantirà tempo buono in molte regioni del Paese. Ci attende quindi una domenica con poche piogge, per lo più confinate sul versante tirrenico della Penisola, ma sempre con temperature in generale al di sotto della norma. La tregua sarà comunque di breve durata, perché da ovest si sta già avvicinando un’altra perturbazione (la numero 9 di novembre) che all’inizio della prossima settimana porterà di nuovo diffuso maltempo, con piogge che lunedì bagneranno soprattutto il Centro-Sud e Isole. Questa perturbazione verrà seguita, in rapida successione, da un’altra (perturbazione numero 10 del mese) che investirà l’Italia tra martedì e mercoledì, causando altro maltempo che, in base alle attuali proiezioni, si concentrerà anche in questo caso più che altro al Centro-Sud, mentre è probabile che le correnti fredde al seguito causino un nuovo deciso calo termico.

Previsioni meteo per domenica 23 novembre

Domenica un po’ di nuvole, specie nella seconda parte del giorno, al Nordovest, regioni tirreniche e Isole Maggiori, con deboli piogge su Levante Ligure, Toscana, Calabria Tirrenica, Sicilia Settentrionale e Ovest della Sardegna; qualche nevicata sulle Alpi Occidentali fino a bassa quota. Bel tempo nel resto d’Italia. Temperature massime in calo nella Pianura Padana, in leggero rialzo in gran parte del Centro e isole; valori comunque in generale al di sotto della norma. Ventoso al Centro-Sud e Isole per venti dai quadranti occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Previsioni meteo per lunedì 24 novembre

Lunedì nuvole su tutta Italia. Nel coso del giorno piogge sparse al Nordest, Lombardia, Alto Piemonte, Valle d’Aosta, quasi tutte le regioni centrali ( a eccezione delle coste di Abruzzo e Molise), nord della Puglia, Basilicata, Calabria Tirrenica e Sardegna; nevicate fino a bassa quota sulle zone alpine e oltre 700-1000 metri sull’Appennino Settentrionale. Temperature minime quasi dappertutto in aumento; massime senza grandi variazioni al Nord, in crescita nel resto del Paese.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, vortice invernale sull'Italia: freddo, vento e neve
    Previsione22 Novembre 2025

    Meteo, vortice invernale sull'Italia: freddo, vento e neve

    Area di bassa pressione con maltempo su gran parte del Centro-sud e Isole e nevicate a quote insolitamente basse. Migliora al Nord con clima invernale. Le previsioni meteo del 22-23 novembre
  • Meteo 22 novembre: clima invernale, neve e temporali. Le previsioni
    Previsione22 Novembre 2025

    Meteo 22 novembre: clima invernale, neve e temporali. Le previsioni

    Insiste la perturbazione n.8 con maltempo soprattutto al Centro-Sud oggi (22 novembre). Clima freddo al Centro-Nord e nevicate al Centro.
  • Meteo: weekend al via con maltempo al Centro-Sud! Neve in Appennino
    Previsione21 Novembre 2025

    Meteo: weekend al via con maltempo al Centro-Sud! Neve in Appennino

    Il vortice ciclonico rimane attivo domani, sabato 22 novembre, al Centro-Sud con maltempo, venti e nevicate nelle zone interne del Centro.
  • Meteo: maltempo sull'Italia! Nevicate, freddo invernale, temporali e forti venti
    Previsione21 Novembre 2025

    Meteo: maltempo sull'Italia! Nevicate, freddo invernale, temporali e forti venti

    Un vortice ciclonico si è formato in queste ore a ridosso dell'Italia dove, tra oggi e domani, si avrà maltempo con freddo e neve a bassa quota.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, maltempo invernale anche la prossima settimana: la tendenza
Tendenza22 Novembre 2025
Meteo, maltempo invernale anche la prossima settimana: la tendenza
Nuove perturbazioni in vista con ulteriore afflusso di aria fredda: le temperature oscilleranno su valori sotto la norma soprattutto al Nord. La tendenza meteo
Meteo: nuova settimana con maltempo e piogge abbondanti. La tendenza
Tendenza21 Novembre 2025
Meteo: nuova settimana con maltempo e piogge abbondanti. La tendenza
La nuova settimana sarà segnata da diversi impulsi perturbati che porteranno maltempo ma anche da un rialzo delle temperature al Sud e Isole.
Meteo: da lunedì 24 novembre nuove fasi di maltempo e neve a bassa quota
Tendenza20 Novembre 2025
Meteo: da lunedì 24 novembre nuove fasi di maltempo e neve a bassa quota
La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana vede l'arrivo di una nuova perturbazione con maltempo perlopiù al Centro-Sud. Ancora neve
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 22 Novembre ore 15:04

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154