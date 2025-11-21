FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, scatta l'allerta gialla il 22 novembre 2025 in Italia per maltempo e criticità

Nuovo bollettino d'allerta meteo gialla in Italia nella giornata di sabato 22 novembre 2025. Le regioni e zone a rischio.
Clima21 Novembre 2025 - ore 19:39 - Redatto da Meteo.it
Un weekend all'insegna del maltempo e delle criticità in Italia dove, per la giornata di domani, sabato 22 novembre 2025, scatta lo stato di allerta meteo gialla da Nord a Sud. Ecco nel dettaglio tutte le regioni e zone a rischio.

Allerta meteo in Italia per piogge e temporali il 22 novembre 2025: ecco dove

L'Italia è nella morsa del maltempo e del freddo. Nella giornata di sabato 22 novembre 2025 sono previsti fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti tali da spingere il Dipartimento della Protezione Civile a diramare un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. Un weekend segnato dalle piogge, ma anche dalle neve in diverse regioni. Ecco nel dettaglio tutte le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio temporali il 22 novembre 2025:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.

Meteo, allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico in Italia il 22 novembre 2025

Maltempo e criticità in Italia nella giornata di sabato 22 novembre 2025. Il Dipartimento della Protezione ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico che corrisponde agli effetti dannosi sul territorio causati dal superamento dei livelli critici di un corso d'acqua, che possono portare a eventi come alluvioni, esondazioni o rotture arginali. Nel dettaglio l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico è stato comunicato il 22 settembre 2025 in due regioni:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

Non solo, sempre per sabato 22 novembre 2025 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico nelle seguenti regioni e zone:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;
  • Lazio: Appennino di Rieti;
  • Marche;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.
