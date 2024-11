Qualità della vita nelle città italiane: la classifica da Nord a Sud

La classifica sulla qualità della vita nelle varie città d'Italia mostra dati sorprendenti. Al primo posto troviamo la città di Milano, all'ultimo quella di Caltanissetta. Come mai? Quali parametri sono stati presi in considerazione? Dove si piazzano le altre maggiori città italiane? Ecco cosa è emerso dall’indagine annuale compiuta da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma.

Qualità della vita nelle città d'Italia: Milano al primo posto

La classifica sulla qualità della vita nelle città d'Italia redatta grazie ai dati raccolti nello studio congiunto tra ItaliaOggi – Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, ha stabilito che Milano sia tra tutte quella che offre le migliori condizioni di benessere alla popolazione. I parametri analizzati? Ben nove. Tra di essi vi sono:

affari e lavoro

ambiente

reati e sicurezza

sicurezza sociale

istruzione e formazione

popolazione

sistema salute

turismo

reddito e ricchezza

Al secondo posto si è posizionata la città di Bolzano. Sul terzo gradino del podio, invece, è salita la provincia di Monza e Brianza. Si tratta per quest'ultima di un bel passo in avanti. E' riuscita infatti a scalare ben cinque posizioni rispetto l'anno precedente. Ultimo posto per Caltanissetta, penultimo per la città di Reggio Calabria e terzultimo per Agrigento.

Le altre posizioni in classifica? A quanto si apprende le città di Bologna e Trento completano la top five tra le migliori città del 2024 ovvero sono tra le migliori per la qualità della vita tra le varie città d'Italia. Ad entrambe viene riconosciuta, infatti, un ottima capacità di coniugare sviluppo economico, sostenibilità ambientale, sicurezza e benessere.

Altre posizioni in classifica? Si segnala l'upgrade di Ferrara che ha scalato 21 posizioni passando dal quarantottesimo posto al ventisettesimo. In negativo spicca invece la città di Savona che passa dal quarantatreesimo posto al sessantatreesimo.

Le classifiche in base ai vari parametri

Se si vuole analizzare solo l'aspetto ambientale ai primi posti in classifica vi sono: Monza e la Brianza, Padova, Reggio Emilia e Mantova. Ultimo posto: Catania. Controllando solo l'aspetto legato alla sicurezza, invece, la griglia cambia ancora. Al primo posto vi è Enna, secondo posto Frosinone poi Benevento e Campobasso. Chiude la griglia Rimini.

Se ci si focalizza sull'Istruzione e formazione: Bologna si conferma in testa. A seguire vi sono: Trento, Trieste e Milano. Ultimo posto per Crotone. Tutto cambia se il focus riguarda la salute. In prima posizione vi è infatti Isernia e a seguire vi sono: Terni, Ancona, Pavia e Genova.

Cos'altro emerge dai dati raccolti e dalla classifica sulle città d'Italia?

Dallo studio redatto per stilare la classifica è emerso anche come si stia creando sempre più divario tra Nord e Sud in quanto i grandi sistemi del Centro-Nord continuano ad avere maggiore capacità di ripresa e confermano il loro trend in crescita. Nel Mezzogiorno, invece, paiono crescere le aree dove si riscontra disagio sociale e personale.

Per il resto il livello di qualità della vita nelle città italiane pare essere in lieve peggioramento. Da cosa lo si evince? Ebbene i dati sottolineano la presenza di un livello qualitativo soddisfacente in 62 province. Negli anni scorsi, più precisamente nel 2023 e nel 2022, invece, tale dato era lievemente maggiore. Il livello qualitativo soddisfacente veniva riscontrato in 63 e 64 tra città e province.