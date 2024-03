Quali sono le allergie di primavera e come distinguerle?

Con la primavera tornano anche le allergie. A soffrirne è un quarto della popolazione e i numeri sono in aumento, specie nei Paesi occidentali e industrializzati, anche in adulti che prima non avevano ne avevano mai avute prima. Quali sono le più comuni allergie di primavera e con quali sintomi?

25 Marzo 2024 - ore 15:18 Redatto da Meteo.it