Quali sono le 10 città al mondo dove vivere? In classifica anche una italiana

In quali città si vive meglio? Nel rapporto World’s Best Cities 2025, derivato dallo studio, condotto da Resonance in collaborazione con Ipsos, che ha messo sotto esame oltre 270 grandi città nel mondo, utilizzando parametri di vivibilità, amabilità e prosperità, è stata stilala la classifica delle 10 città dove si vive meglio al mondo. Tra le dieci fortunate città c'è anche una località italiana.

Le 10 città dove si vive meglio al mondo: la classifica

La classifica emersa dal rapporto si basa su un sondaggio a livello mondiale che ha visto coinvolti oltre 22.000 persone in 30 Paesi del mondo. I parametri di analisi delle oltre 270 città del mondo sono: qualità della vita, opportunità di lavoro e la voglia di visitarle. Vediamo insieme cosa dice la classifica e quale città italiana è apparsa tra le 10 fortunate che godranno sicuramente di un possibile interesse da parte di molti cittadini che stanno decidendo di cambiare città.

Ecco le dieci città dove vivere meglio

Al primo posto della classifica apparsa nel rapporto World’s Best Cities 2025, che riguarda le 10 migliori città al mondo dove vivere troviamo Londra. La capitale inglese consolida la sua prima posizione per il decimo anno consecutivo. La città è stata apprezzata in diverse categorie quali: è al primo posto per amabilità, al secondo per prosperità e al terzo per vivibilità. Offerta culturale, vita notturna e connettività aeroportuale, la rendono la città migliore al mondo.

New York si posiziona al secondo posto grazie alla sua cultura, la finanza e l’innovazione. Parigi, in prima posizione per turismo, shopping e gastronomia, si classifica però al terzo posto.

Il quarto posto spetta a Tokyo, centro culturale e commerciale di rilievo internazionale, grazie alla ristorazione di classe e alla sua architettura di ultima generazione. Quinto posto per Singapore per la gastronomia, aree verdi e urbanistica.

Roma al sesto posto: l'unica italiana tra le prime 10 al mondo

Sesto posto per Roma con la sua storia e patrimonio artistico. Settima posizione per Madrid, grazie alle sue aree verdi. Barcellona si aggiudica un ottavo posto. Ha a suo favore il clima, l'architettura e la vita notturna. Nono posto per Berlino, per cultura e dinamismo. In decima e ultima posizione Sydney.

Classifica delle 10 migliori città al mondo dove vivere

Ecco di seguito la classifica delle 10 migliori città al mondo dove vivere secondo il rapporto del World’s Best Cities 2025: