Quali sono i giorni più importanti della Settimana Santa?

La Settimana Santa è il cuore del calendario liturgico cristiano e rappresenta il momento più intenso e significativo per i fedeli. Tra tutti i giorni che la compongono, ce ne sono tre considerati i più importanti, prima della Pasqua: Giovedì Santo, Venerdì Santo e Sabato Santo, che porta alla Pasqua. Questi giorni, conosciuti come Triduo Pasquale, racchiudono gli eventi fondamentali della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù Cristo.

Durante il Giovedì Santo si celebra l’Ultima Cena di Gesù con i suoi apostoli, momento in cui viene istituito il sacramento dell’Eucaristia. È anche il giorno in cui si ricorda la lavanda dei piedi, gesto di umiltà e servizio. Il Venerdì Santo è il giorno del dolore e del silenzio: la Chiesa commemora la crocifissione e la morte di Gesù sul Calvario. Nessuna Messa viene celebrata, ma si svolge l’Azione liturgica della Passione del Signore. Il Sabato Santo è un giorno di attesa e raccoglimento. La Chiesa è in silenzio, in attesa della luce della Resurrezione che esplode nella solenne Veglia Pasquale, celebrata nella notte tra sabato e domenica.

Cosa significa Settimana Santa?

La Settimana Santa è il periodo che precede la Pasqua e rappresenta il momento culminante dell’anno liturgico cristiano. È chiamata “santa” perché rievoca e celebra i misteri centrali della fede cristiana: la Passione, la Morte e la Risurrezione di Gesù Cristo. È un tempo di raccoglimento, preghiera, penitenza e profonda riflessione, vissuto con intensità nelle comunità cattoliche di tutto il mondo.

Quando inizia e quando finisce la Settimana Santa?

La Settimana Santa inizia con la Domenica delle Palme, che ricorda l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, e termina con la Domenica di Pasqua, giorno in cui si celebra la Resurrezione. Dura dunque otto giorni, ma il momento più intenso è costituito dal Triduo Pasquale, che va dal Giovedì Santo alla notte del Sabato Santo, culminando nella celebrazione pasquale.

Cosa accade durante la Settimana Santa?

Nel corso della Settimana Santa, la Chiesa ripercorre gli ultimi giorni della vita terrena di Gesù. Dopo la Domenica delle Palme, in cui si benedicono i rami e si rievoca l’accoglienza festosa di Gesù a Gerusalemme, si entra nel clima più intimo del Triduo. Il Giovedì Santo si celebra l’Eucaristia e la lavanda dei piedi. Il Venerdì Santo si ricorda la Passione con letture, preghiere e l’adorazione della croce. Il Sabato Santo è giorno di silenzio, fino alla notte, quando si celebra la Veglia Pasquale, momento centrale della fede cristiana. Domenica di Pasqua, infine, è giorno di gioia e di festa: Cristo è risorto, la morte è stata vinta.