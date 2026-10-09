Quali sono i migliori Paesi da visitare nel 2026: Giappone al primo posto, Italia decima

È stata resa nota la classifica dei 10 Paesi migliori al mondo dove viaggiare nel 2026 secondo l'Indice di Sviluppo del Turismo (TTDI). Si tratta di Paesi premiati per essere all’avanguardia nel settore turistico. Scopriamo la classifica completa, anticipandovi la presenza anche dell'Italia.

Giappone trionfa nella classifica dei 10 Paesi migliori al mondo nel 2026

L'Indice di Sviluppo del Turismo (TTDI) per il 2026 ha ufficializzato la classifica dei 10 Paesi migliori al mondo dove viaggiare. Una classifica speciale che potrebbe rivelarsi importante per chiunque sta pensando di organizzare un viaggio, visto che questi Paesi sono stati premiati considerando una serie di fattori come: l'offerta culturale, i trasporti, la sicurezza, ma anche i prezzi, le infrastrutture e i paesaggi naturali.



La classifica è stata presentata durante il "Beyond Tourism Day" del World Economic Forum di Ginevra mostrando un incremento positivo nel settore dei viaggi. Nonostante la crisi mondiale, le guerre e l'aumento dei prezzo, il settore dei viaggi registra dei miglioramenti.

Ma qual è il Paese migliore da visitare nel 2026? A trionfare è il Giappone che ha sbaragliato la concorrenza conquistando il gradino più alto. Una vittoria grazie anche nella capacità del Giappone di contrastare l'overtourism di città come Tokyo e Kyoto puntando sulla pubblicità di luoghi poco conosciuti.

Una politica che si è rivelata vincente, visto che ha reso possibile la redistribuzione dei turisti evitando così il sovraffollamento. Dati alla mano, il Giappone ha chiuso il 2025 con 42,7 milioni di visitatori internazionali con un incremento del +15,8% rispetto ai 36,9 milioni del 2025.

Paesi migliori al mondo dove viaggiare nel 2026: Italia al decimo posto

Nella classifica dei 10 Paesi migliori al mondo dove organizzare un viaggio nel 2026 secondo l'Indice di Sviluppo del Turismo (TTDI) al secondo posto troviamo gli Stati Uniti d'America tallonati dalla Spagna. Al quarto posto, invece, c'è l'Australia seguita dalla Francia.

L'Europa è presente in classifica anche con Germania, Regno Unito, Svizzera e per l'appunto l'Italia che si è classifica al decimo posto. Il motivo? Tra le problematiche c'è sicuramente l'overtourism e la conferma arriva da alcuni episodi come quello registrato d'estate sulle Dolomiti prese letteralmente d'assalto dai turisti.

La classifica dei 10 migliori paesi al mondo per viaggi e turismo nel 2026

Ecco la classifica dei 10 migliori paesi al mondo dove viaggiare nel 2026: