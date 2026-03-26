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Quali sono i luoghi più belli al mondo? La classifica di Time Out

La rivista Time Out ha pubblicato la lista delle destinazioni più belle del mondo 2026. Ecco anche le località italiane presenti in classifica.
Curiosità26 Marzo 2026 - ore 12:14 - Redatto da Meteo.it
Curiosità26 Marzo 2026 - ore 12:14 - Redatto da Meteo.it

Decidere dove andare in vacanza non è sempre semplice, considerando la vastità di destinazioni affascinanti presenti nel mondo. A offrire un aiuto concreto ci ha pensato la rivista britannica Time Out, che ha pubblicato la sua lista delle mete più spettacolari del 2026.

La selezione comprende luoghi molto diversi tra loro, dai parchi naturali in Spagna fino a celebri biblioteche negli Stati Uniti e suggestive isole della Groenlandia. Tra le destinazioni segnalate non mancano anche alcune eccellenze italiane.

I luoghi più belli al mondo, la classifica di Time Out

Secondo la graduatoria pubblicata dalla rivista Time Out sui luoghi più affascinanti del mondo nel 2026, in cima alla lista si trovano i Picos de Europa, una spettacolare area montuosa situata in Cantabria, nel nord della Spagna. Questo territorio, inserito all’interno di un vasto parco nazionale, è particolarmente apprezzato dagli amanti del trekking e della natura.

I visitatori possono godere di viste mozzafiato che in molti punti si affacciano sul Golfo di Biscaglia. La zona è famosa anche per la produzione del Cabrales, un formaggio tipico molto pregiato e dal gusto intenso.

Al secondo posto della classifica si colloca il Parco Nazionale di Komodo, in Indonesia, noto per la sua straordinaria biodiversità. Qui vive il celebre drago di Komodo, oltre a numerose altre specie uniche. Una delle attrazioni più suggestive del parco è la spiaggia caratterizzata da sabbia rosa.

A completare il podio troviamo la Morgan Library and Museum, situata a New York City. Questo edificio, ispirato allo stile rinascimentale, custodisce una ricca collezione di manoscritti, libri antichi, disegni e stampe realizzate da grandi artisti del passato.

Proseguendo nella classifica stilata da Time Out, compaiono altre mete spettacolari come la Valle del Douro, celebre per i suoi vigneti, la suggestiva costa di Big Sur e il lago Ullswater. Tra le destinazioni selezionate figurano anche luoghi meno noti ma affascinanti come Lord Howe Island, Janjske Otoke e il deserto di Erg Chebbi.

La lista continua con panorami straordinari come Three Whale Rock e Paradise Bay. Non mancano mete iconiche come Milford Sound e l’isola tropicale di Koh Rong Samloem. A chiudere questo gruppo di destinazioni da sogno troviamo Ella, rinomata per i suoi paesaggi verdi e rilassanti.

I luoghi italiani in classifica

Nella classifica emergono anche diverse mete italiane: al settimo e all’ottavo posto si trovano infatti la Città Vecchia di Bologna, tra i centri storici più antichi e suggestivi d’Italia, e la splendida Capo Testa, famosa per le sue acque limpide e dai colori turchesi. Queste località attirano visitatori per il loro fascino unico e la ricchezza paesaggistica.

Ma non sono le uniche presenze italiane nella graduatoria. Tra le mete selezionate compare anche il Parco Nazionale dello Stelvio, rinomato per i suoi scenari montani mozzafiato. A completare la presenza italiana c’è la Puglia, apprezzata per le sue coste, i borghi storici e la tradizione enogastronomica.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 26 Marzo ore 16:28

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