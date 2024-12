Quali sono gli impianti sciistici più economici in Europa?

Con l'arrivo del freddo e della neve inizia la stagione invernale, sicuramente la più attesa per chi è appassionato di sci e sport invernali. Con l'aumento del caro vita e dei prezzi sciare e praticare sport sulla neve è diventato davvero dispendioso, ma fortunatamente in Europa sono diversi gli impianti sciistici dove poter andare per vivere un'esperienza magica senza spendere troppo. Ecco gli impianti sciistici più economici in Europa.

Holidu svela gli impianti sciistici più economici in Europa

Holidu, la piattaforma web dedicata al turismo, ha pubblicato l'indice europeo dei prezzi dello sci 2024/2025 facendo un confronto dei costi tra più di 273 impianti sciistici. Il risultato è inaspettato, visto che il confronto mostra che sciare è possibile anche a prezzi contenuti. Dati alla mano, infatti, ci sono comprensori dove si può sciare spendendo solo 17 euro al giorno. Ma dove? E soprattutto quali sono gli impianti sciistichi più economici d'Europa?

L'indice europeo dei prezzi dello sci 2024/2025 di Holidu ha stilato una sorta di classifica con i 5 impianti sciistici low cost dove trascorrere giornate all'insegna del relax e del divertimento in montagna senza rinunciare al piacere di sciare.

Dove sciare in Europa spendendo 19 euro al giorno? Ecco i 5 impianti sciistici più economici

Il primo impianto si trova a Réallon, comune francese di 253 abitanti situato nel dipartimento delle Alte Alpi della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Si trova all'interno del parco nazionale des Écrins. La località offre agli amanti degli sport da neve più di 30 km di piste con un prezzo medio al giorno di soli 44,50 euro. Il costo dello sky-pass è tra i più bassi in Europa con soli 29 euro.

A seguire c'è Monte Parnasso, la montagna del centro della Grecia, che domina la città di Delfi. Particolarmente venerato durante l'antichità, il Parnaso era consacrato al culto del dio Apollo e alle nove Muse, delle quali era una delle due residenze. In questo "paradiso" è possibile godere di 36 km di piste con uno skypass economicissimo al costo di soli 19 euro. Il prezzo giornaliero, invece, è di 46 euro. Al terzo posto c'è Roubion les Buisses in Francia che offre per gli amanti dello sci e dello snowboard 30 km di piste e 7 impianti di trasporto per gli sciatori. Anche qui i prezzi sono davvero economici: 48 euro per persona.

Quarta posizione per Hautacam - Argelès-Gazost, comprensorio sciistico che si trova nel Arrondissement di Argelès-Gazost (Francia, Occitania, Alti Pirenei) che offre agli appassionati di sci 26 chilometri di piste al prezzo giornaliero di 48 euro. Infine Crévoux, comune francese di 147 abitanti situato nel dipartimento delle Alte Alpi della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, dove è possibile sciare in 22 km di piste spendendo giornalmente 49 euro compreso l'alloggio.

Che dire sciare si può ed anche ad un prezzo giusto senza dover per forza di cosa spendere cifre elevate!