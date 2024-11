Quali sono gli elettrodomestici più energivori? Uno da solo consuma più di 3 apparecchi insieme

I vantaggi offerti dagli elettrodomestici nella gestione della casa e nel comfort domestico sono sicuramente tanti, ma alcuni di questi finiscono per far pagare molto cari i benefici che offrono. Ce n'è uno, in particolare, che può arrivare a consumare da solo fino a tre lavatrici e la TV utilizzate contemporaneamente. Qual è, ma soprattutto come fare per risparmiare energia?

Elettrodomestici che "divorano" energia: attenzione a questo apparecchio

Ricevi bollette energetiche da capogiro e non sai spiegarti i consumi? Tutto potrebbe dipendere da un elettrodomestico che tutti abbiamo in casa, e che in alcuni casi potrebbe arrivare a "divorare" energia pari a quella necessaria per far funzionare tre lavatrici e un televisore insieme.

Di quale apparecchio si tratta? Del frigorifero o - per meglio dire - di un vecchio frigo. Questo elettrodomestico è costantemente attaccato alla presa di corrente e potrebbe essere un vero e proprio "divoratore" di energia. Se da un lato il frigo è un elettrodomestico indispensabile in ogni casa, dall'altro un modello nuovo rispetto a uno datato potrebbe fare molta differenza.

Quanto può consumare un frigo?

Se hai un frigorifero che ha resistito bene al passare degli anni, magari anche superando qualche trasloco, probabilmente ti senti fortunato. Tuttavia la longevità del tuo apparecchio potrebbe costarti molto cara in termini di consumi energetici.

Un frigorifero vecchio non è dotato delle più moderne tecnologie per regolare le prestazioni di raffreddamento in base alle necessità, e non può vantare isolamenti termici e sistemi di raffreddamento performanti come quelli moderni. Ogni volta che apri la porta la differenza di temperatura spinge il motore del vecchio frigo ad azionarsi alla massima velocità, e tutto questo finisce per ripercuotersi in bollette della luce salate.

Cambiare il frigo vecchio aiuta a risparmiare?

Spesso ci chiediamo se investire in un frigo nuovo possa davvero aiutare a risparmiare. Sicuramente l'acquisto di un apparecchio di ultima generazione può incidere sul bilancio familiare, e il timore che l'investimento non valga la pena può essere un freno.

Tuttavia è necessario valutare che un frigorifero in classe energetica A+++ può arrivare a consumare fino al 60% di energia in meno di un modello vecchio. Coloro che hanno in casa un frigo "datato" molto probabilmente finiscono per spendere per l'elettricità magari di più di quanto spenderebbero se decidessero di cambiarlo.