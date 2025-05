Quali piante mettere sul balcone per tenere lontane le zanzare? I migliori repellenti naturali

Con l'arrivo dell'estate andiamo incontro anche alla presenza delle fastidiose zanzare, compagnie estive che disturbano soprattutto le nostre serate all’aperto. Fortunatamente, oltre ai tanti rimedi che si trovano in commercio per combattere le zanzare, ci sono anche diverse piante che possono aiutare a tenerle lontane in modo da non disturbare i nostri momenti di relax.

Piante per tenere lontane le zanzare: i repellenti naturali

Nonostante siano fastidiose, le zanzare svolgono un ruolo fondamentale nell’ecosistema. Rappresentano infatti una importante fonte di cibo per altri animali. Adottare rimedi naturali per tenerle lontane quindi, è una delle scelte migliori da mettere in pratica: ecco perché vi suggeriamo di utilizzare le piante antizanzare per risolvere il fastidioso problema dovuto alla presenza di questi piccolissimi insetti. Di seguito la lista di sei piante antizanzare che fanno al caso vostro.

Piante antizanzare: quali sono e quali scegliere



La Citronella

La pianta di citronella contiene oli essenziali, come il citronellolo e il geraniolo, noti essere degli ottimi repellenti per gli insetti. Solitamente questi oli vengono estratti dalle foglie della pianta e utilizzati per la realizzazione di candele, oli o spray antizanzare.

Il Basilico

Il basilico, erba aromatica molto utilizzata nella cucina, è nota per le sue efficaci proprietà repellenti. Il suo odore disturba le zanzare e le tiene a distanza in maniera efficace.

Il Geranio Antizanzara

Pianta utilizzata per abbellire balconi e terrazzi, questo particolare tipo (formalmente noto come Pelargonium citrosum) è in grado di allontanare le zanzare, cosa che non fanno le altre tipologie di geranio. Le foglie del geranio antizanzara profumano di citronella, limone, pino, pepe o menta, profumi che tengono lontane le zanzare.

La Lavanda

La lavanda, pianta tra le più apprezzate al mondo e con un profumo molto gradevole per noi, è una delle piante in grado di infastidire gli insetti in modo da tenerli lontani.

L'Eucaliptus gunii

L’eucalipto gunnii, comunemente noto come gomma da sidro, è un albero sempreverde originario dell’Australia ma che si trova in tutto il mondo. I suoi oli sono ottimi repellenti naturali. Le foglie dell’albero rilasciano gli oli se strofinate o esposte al sole. Tenere questa pianta in giardino o sul balcone è un ottimo rimedio antizanzara.

La Menta

Dall'aroma rinfrescante, la menta è considerata un ottimo repellente naturale per combattere la presenza delle fastidiose zanzare. Grazie al suo profumo la menta riesce a tenerle lontane.

Misure antizanzare

Oltre ai rimedi naturali come possono essere le piante antizanzare, ci sono altre misure preventive per tenere lontane le zanzare. Ecco di seguito quali sono: