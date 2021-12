Quadrantidi, le stelle cadenti a gennaio 2022: ecco quando

Foto di Dung Tran da Pixabay

Sono in arrivo le Quadrantidi, ovvero le stelle cadenti del mese di Gennaio. Ecco quando potranno essere ammirate nel 2022. Si tratta di uno degli eventi astronomici più attesi del nuovo anno. Come abbiamo visto, però, il 2022 sarà un anno davvero ricco ed entusiasmante per gli amanti dell'astronomia grazie alla presenza di eclissi, stelle cadenti, Super Luna e molto altro.

Cosa sono le Quadrantidi e come si sono formate?

Occhi al cielo per ammirare le Quadrantidi. Cosa sono? Come si sono formate? Questo importante sciame meteorico, visibile nel mese di gennaio, è noto con la sigla internazionale QUA. Il loro nome deriva da quello del Quadrante Murale, un'obsoleta costellazione che oggi fa parte di Boote. Proprio dalle vicinanze di quest'ultima costellazione si irradiano queste affascinanti 'stelle cadenti' che ci faranno tenere il naso all'insù nei primi giorni del mese di gennaio 2022 offrendoci, tempo permettendo, uno spettacolo davvero unico.

Secondo gli esperti il corpo progenitore delle Quadrantidi potrebbe essere l'asteroide 196256 ovvero la cometa C/1490 Y1, osservata dagli astronomi cinesi, giapponesi e coreani più di 500 anni fa. Si tratta però di un progenitore ancora ipotetico. Si continua infatti a parlare di ipotesi quando si fa riferimento all'origine delle Quadrantidi facendole risalire a questa cometa estinta, ovvero che ha perso la maggior parte dei suoi elementi volatili e non ne ha per formare una coda, ma che potrebbe aver lasciato tali 'stelle cadenti' per far ancora parlare di sé.

Caratteristica delle Quadrantidi - tanto che le porta ad essere paragonate a veri e propri fuochi d'artificio - riguarda il fatto che esse siano meteore particolarmente brillanti che hanno origine da frammenti rocciosi di maggiori dimensioni e che possono persistere più a lungo nella volta stellata, dando origine a scie più persistenti. Oltre alla luminosità, però, vi è anche la possibilità di presentare colori diversi. Insomma tali meteore offrono uno spettacolo davvero unico.

Quando osservare le Quadrantidi?

Quando è meglio puntare gli occhi al cielo per osservare le Quadrantidi, ovvero le stelle cadenti del mese di gennaio? Gli esperti ci annunciano che è possibile vederle dall'1 al 5 gennaio 2022, ma il picco verrà raggiunto tra il 3 e il 4 gennaio 2022.

Le Quadrantidi sono visibili specialmente nei cieli dell'emisfero settentrionale. Chi vuole osservarle deve puntare lo sguardo o il telescopio verso Nord-Est. Gli astronomi consigliano di indirizzarsi verso la costellazione di Bote subito dopo la mezzanotte e prima delle 4 del mattino.

Durante il picco - condizioni meteo permettendo - saranno visibili 60-200 meteore all'ora, ma il culmine dello sciame non durerà che poche ore. Questa caratteristica permette alle 'stelle cadenti' di gennaio di differenziarsi notevolmente dalla maggior parte degli sciami meteorici il cui picco dura uno o due giorni. La durata del picco, infatti, è stata stimata in circa 6 ore. Lo Zenithal Hourly Rate di questo sciame, invece, è di circa 120.