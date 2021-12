Gli eventi astronomici più attesi del 2022: il calendario

Foto di markito da Pixabay

Cosa ci preannuncia il calendario in merito agli eventi astronomici del 2022? Cosa potremo ammirare? Quando vedremo le stelle cadenti? Quando altre eclissi di luna o di sole? Ecco tutte le date in cui, nel nuovo anno, terremo il naso all'insù per ammirare lo spettacolo della natura.

Il calendario di tutti gli eventi astronomici più interessanti del 2022

Occhi puntati sul calendario degli eventi astronomici più interessanti del 2022. Cosa ci regalerà il nuovo anno? Oltre a due importanti piogge di meteoriti potremo sicuramente ammirare altre eclissi. Ve ne saranno due lunari totali e una parziale di sole che ci faranno ammirare il cielo da maggio a novembre.

Il 2022 inizierà sicuramente come è terminato il 2021, ovvero all'insegna della Cometa di Natale, la cometa Leonard. Quest'ultima raggiungerà il perielio il 3 gennaio 2022.

Spazio poi alle stelle cadenti di gennaio. Il picco delle Quadrantidi, sciame meteorico che ha il radiante nella costellazione del Boote, ci offrirà uno spettacolo mozzafiato con meteore visibili pari a circa 120 all’ora.

Cos'altro succederà? Ecco tutti gli eventi più significativi del 2022:

3-4 gennaio 2022: arrivano le quadrantidi, stelle cadenti

16 maggio 2022: eclissi lunare totale

14 giugno 2022, 13 luglio 2022 e 12 agosto 2022: Super Luna

19 agosto 2022: Luna tra Marte e le Pleiadi

22 e 23 ottobre 2022: Arrivano le Orionidi, nuova pioggia di meteoriti

25 ottobre 2022: Eclissi solare parziale

8 novembre 2022: eclissi lunare totale

13 -14 dicembre 2022: arrivano le Geminidi, stelle cadenti

Eventi astronomici 2022: le congiunzioni dei Pianeti

Il 2022 ci offrirà un meraviglioso spettacolo. I vari Pianeti saranno visibili in tutto il loro splendore grazie a congiunzioni e allineamenti ad hoc.

Dal 19 al 27 giugno 2022, però, si potranno osservare fino a cinque pianeti in formazione allineata. Lo spettacolo sarà visibile ad occhio nudo da est a sud-est. Mercurio sarà il più basso e il meno facile da individuare, successivamente vi sarà Venere seguito da Marte, poi Giove e infine Saturno. Con il telescopio sarà osservabile anche un sesto pianeta, ovvero Urano.