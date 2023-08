Previsioni traffico weekend di Ferragosto 2023: ecco le giornate da bollino rosso e nero

Il prossimo fine settimana vedrà giornate e orari da bollino rosso e nero nei quali si rischia di imbattersi in forti code e rallentamenti. Complice il lungo ponte con la festività di Ferragosto saranno infatti moltissimi gli italiani che decideranno di mettersi in viaggio diretti nelle principali località balneari e di villeggiatura italiane e di confine.

Ferragosto 2023: esodo estivo con partenze e controesodo

Quello che sta per iniziare sarà sicuramente il fine settimana più critico sotto il profilo del traffico autostradale. Ai tanti automobilisti che si metteranno in viaggio per raggiungere le località di villeggiatura si aggiungeranno i rientri di coloro che invece hanno scelto la prima quindicina di agosto per il soggiorno al mare o in montagna, e chi magari approfitterà del lungo ponte di Ferragosto per organizzare una gita fuori porta.

Facile quindi prevedere che la situazione del traffico da oggi - venerdì 11 agosto - fino a Ferragosto si presenterà particolarmente intensa. Gli automobilisti dovranno quindi armarsi di pazienza e cercare di programmare la partenza nei giorni e orari meno critici.

Weekend Ferragosto 2023, giorni e orari da bollino rosso e nero

La Polizia di Stato ha redatto un calendario sulla viabilità per le settimane estive, con i giorni e gli orari da evitare in questo secondo weekend di agosto.

Si inizia oggi, venerdì 11 agosto, con una giornata da bollino rosso, in cui non si escludono particolari criticità lungo alcuni tratti. Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri previsto oggi - dalle 16.00 alle 22.00 - il divieto di circolazione per i veicoli superiori a 7.5 tonnellate.

Domani - sabato 12 agosto - sarà la giornata peggiore, segnata con bollino nero. Il transito si presenterà elevato per tutto il giorno con maggiore criticità nelle prime ore della giornata. Il divieto di circolazione mezzi pesanti sarà in vigore dalle 08.00 alle 22.00.

Domenica 13 agosto si tornerà a una criticità da bollino rosso, con i mezzi pesanti che dovranno fermarsi dalle 7.00 alle 22.00. Stessa situazione prevista per martedì 15, giorno di Ferragosto, che vedrà su strade e autostrade i vacanzieri in partenza per la seconda quindicina di agosto, il controesodo di chi invece ha scelto le prime due settimane e i rientri dalle gite fuori porta.