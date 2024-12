Previsioni traffico autostrada per Natale 2024: quando mettersi in macchina

Quando arrivano le vacanze di natale, così come quelle estive, si prevedono grossi spostamenti. Ecco perché vengono fatte le previsioni del traffico sulle autostrade per l'esodo di Natale 2024. Quali sono i giorni da bollino rosso e quali invece i giorni consigliati per mettersi alla guida? Ecco tutte le informazioni utili per raggiungere la località dove si trascorreranno le festività natalizie in pace e relax con parenti e amici.

Previsioni traffico autostrada per Natale 2024: i giorni da bollino rosso

Cosa dicono le previsioni del traffico in autostrada per Natale 2024? Quali sono i giorni in cui non mettersi alla guida per spostarsi da Nord a Sud? Da oggi, sabato 21 dicembre, fino a domenica 5 gennaio o a lunedì 6 gennaio, si prevede un intenso traffico sulle autostrade, sia per l’esodo natalizio che per quello di fine anno o dell'Epifania.

Nello specifico oggi, sabato 21 dicembre, con la chiusura delle scuole, la situazione potrebbe farsi critica. Altra giornata critica? Quella del pomeriggio di sabato 28 dicembre 2024 oltre all’intera giornata di domenica 29 dicembre 2024. Ad esse si aggiunge inoltre la giornata del 1° gennaio 2025 e il weekend dell'Epifania. Se possibile è meglio non mettersi in macchina in queste giornate ma anticipare o posticipare la propria partenza.

Si prevedono alcuni disagi anche nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23, soprattutto per coloro che si metteranno in viaggio per raggiungere la famiglia spostandosi da Nord a Sud. Si prevede che gli ultimi spostamenti verranno effettuati nella mattinata della Vigilia di Natale.

Per gli spostamenti di Capodanno si prevedono disagi dal pomeriggio di sabato 28 e per tutta la giornata di domenica 29 dicembre. Non mancherà qualche spostamento e disagio anche martedì 31. I ritorni avverranno, invece, quasi immediatamente, con spostamenti significativi già nel pomeriggio di mercoledì 1° gennaio 2025. L'ultimo esodo? Quello del weekend del 6 gennaio con traffico intenso da sabato a lunedì per partenze anche lampo e ritorni.

I consigli utili

Come spostarsi in sicurezza evitando i momenti di maggior traffico sulle autostrade? Per raggiungere le proprie località di vacanze occorre pianificare i propri spostamenti e tenersi aggiornati sulle condizioni della viabilità e del meteo. Meglio pertanto seguire le news sul traffico in tempo reale e quelle riguardanti il clima nelle zone dove si transiterà.