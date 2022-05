Previsioni meteo: weekend instabile al nord, dalla prossima settimana in arrivo ancora più caldo

Le previsioni meteo per il terzo weekend di maggio, sabato 14 e domenica 15, sono all'insegna di un'alternanza di caldo anomalo e pioggia. E' un fine settimana con un clima variabile insomma, ma tipicamente estivo con le temperature che in alcune zone toccheranno i 30°C.

Meteo weekend Italia: caldo e rovesci, ma temperature tipicamente estive

Il weekend del 14 e 15 maggio in Italia sarà influenzato dall’afflusso di aria calda subtropicale che, complice l'alta pressione in arrivo dall'Europa centro-meridionale, sarà all'insegna del caldo. Temperature in aumento con valori che saliranno intorno ai 30°C regalando così, da nord a sud, una specie di estate in anticipo. Questo afflusso di aria calda creerà una condizione climatica instabile in particolare nelle regioni del settentrione dove potranno verificarsi piogge e rovesci isolati a causa del passaggio di una perturbazione atlantica sulle Alpi.

Per la giornata di sabato 15 maggio le previsioni meteo segnalano un clima caldo e soleggiato in buona parte del centro sud, ma anche in Liguria ed Emilia Romagna. Qualche nuvola passeggera è prevista nelle prime ore del mattino in Campania e Calabria e lungo l'Appenino. Tempo instabile e variabile, invece, nelle regioni del nord dove si registreranno piogge e rovesci in Lombardia, ma anche nelle zone alpine e prealpine e in Piemonte. Temperature in aumento al sud e isole con le massime al di sopra della media stagionale del periodo con picchi tra i 28-30°C. In calo, invece, le temperature al nord.

Meteo, ondata di calore in arrivo martedì 17 maggio

Un clima variabile ed instabile proseguirà anche nella giornata di domenica 15 maggio con un cielo poco nuvoloso nelle zone del nord ovest e in Campania. La situazione non andrà a migliorare nel pomeriggio con l'arrivo di rovesci e temporali di carattere sparso in buona parte del nord lungo i rilievi alpini e sull’Appennino, ma anche in Lombardia e Piemonte. Le temperature resteranno stabili con qualche possibile rialzo dei valori massimi con picchi intorno ai 30°C. Venti per lo più moderati di Scirocco nelle isole.

Il caldo vero e proprio è atteso all'inizio della prossima settimana quando l'Italia sarà investita da una forte ondata di calore. La tendenza meteo segnala come giornata più calda di tutte quella di martedì 17 maggio quando il termometro segnerà in diversi parti del paese picchi di 31-32°C. Da mercoledì 18 maggio è atteso l'arrivo di una corrente d'aria fresca che dovrebbe portare ad un calo delle temperature verso dei valori più in linea con la media del periodo.