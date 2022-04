Previsioni Meteo Pasqua 2022: che tempo farà sull’Italia?

La Pasqua 2022 sarà all'insegna di un meteo variabile con vento, aria fredda e qualche sporadico temporale nelle regioni del sud. Una domenica non tipicamente primaverile quella in arrivo in concomitanza con la festività della Pasqua, quando l'Italia sarà colpita da un afflusso di aria fredda che comporterà un calo delle temperature e una giornata ventosa. Eccovi le previsioni meteo per il giorno di Pasqua, domenica 17 aprile.

Meteo Pasqua: schiarite al nord, piogge al sud

Le previsioni meteo per la domenica di Pasqua 2022 delineano una giornata climaticamente variabile. Il nostro paese sarà raggiunto da un afflusso di aria fresca con un conseguente calo delle temperature da nord a sud. Nel dettaglio: al centro-nord previste perlopiù schiarite; le regioni del sud, invece, dovranno fare i conti con la presenza di nuvole che in alcuni casi potrebbero lasciare spazio a qualche improvviso ed isolato caso di pioggia. A rischio principalmente la Calabria e la Sicilia.

Non solo, per la giornata di domenica 17 aprile, giorno di Pasqua, anche le regioni del nord potrebbero essere colpite da qualche leggerissima pioggia. In particolare le previsioni del tempo segnalano possibili rovesci nelle zone delle Prealpi lombarde e venete dove si registreranno temperature in lieve calo. Il freddo toccherà anche il Piemonte, la Lombardia e l'Emilia Romagna. Il sud, invece, dovrà fare i conti ancora una volta con un clima instabile con la presenza di nuvole e qualche pioggia improvvisa. Solo la Sardegna potrà godere di una Pasqua col sole, considerando che possibili rovesci sono previsti anche nel basso Lazio e Abruzzo.

Pasqua, una domenica di pioggia, freddo e vento

Una Pasqua di pioggia, freddo e vento. Queste le previsioni meteo per la giornata di domenica 17 aprile che si preannuncia non proprio primaverile. Raffiche di vento sono attese lungo le regioni settentrionali dell’Adriatico, mentre nelle regioni del centro-sud è previsto l'arrivo di un forte flusso di aria fredda che farà abbassare di poco le temperature. Infine nelle regioni del centro-nord, Campania e Sicilia previste schiarite, mentre nel resto del paese nubi alternate a qualche isolato caso di pioggia.