Previsioni meteo: ecco come sarà il tempo a Pasquetta, il Lunedì dell'Angelo

In questi giorni le previsioni meteo riscuotono grande interesse. Il motivo? Tutti vogliono scoprire come sarà il tempo a Pasquetta? Cosa ci riserva il Lunedì dell'Angelo? Anche quest'anno ci riverseremo tutti sui social per condividere i soliti meme e fare un po' di ironia sul fatto che le grigliate e le gite fuori porta verranno rovinate da qualche temporale, vento o aria troppo fredda per poter rimanere all'aperto? Ebbene come al solito vi sarà qualcuno più fortunato di altri che potrà godere di un clima mite e di una bella giornata di sole.

Meteo: quali sono le previsioni per Pasquetta?

Dopo una domenica di Pasqua trascorsa all'insegna del cielo nuvoloso sull' Abruzzo, il Molise e altre regioni meridionali con rovesci e temporali sparsi pronti a interessare diverse località di Calabria e Sicilia oltre che qualche debole pioggia anche su Salento e Basilicata, il giorno di Pasquetta si preannuncia tutto sommato stabile.

Cosa significa? Ebbene vi saranno ampi spazi soleggiati sostanzialmente in tutta l'Italia. Ciò permetterà di non rinunciare alle classiche gite fuori porta, ai vari pic-nic o alle grigliate in giardino con amici e parenti.

Va inoltre sottolineato che il Nord- Est dell'Italia dovrà fare i conti con un po' di nuvolosità in transito, ma ciò non comprometterà i piani di chi ha già organizzato tutto per trascorrere la giornata di Pasquetta nel migliore dei modi all'aria aperta. Nuvolosità residuale sarà presente anche al Sud e lungo l'Appennino.

In generale l'aria sarà fresca e le temperature non subiranno grosse variazioni rispetto alla giornata di Pasqua. I valori pertanto rimarranno al di sotto della media soprattutto al Sud con massime che in qualche caso saranno intorno ai 15 gradi o leggermente al di sotto.

Cosa accadrà dopo Pasquetta? Le previsioni

Dopo Pasquetta il tempo peggiorerà un po' su tutta Italia. Il rientro al lavoro dopo la breve vacanza sarà accompagnato da piogge e temporali. Chi prevedeva di farsi un lungo ponte da Pasquetta al 25 Aprile dovrà dunque rivedere i suoi piani.

Le previsioni meteo preannunciano infatti che da martedì 19 aprile prenderà il via una fase meteo molto incerta e variabile. Una nuova perturbazione interesserà l'Italia portando piogge, da mercoledì, soprattutto al Nord-Ovest e sulle regioni tirreniche oltre che sulle Isole. Le precipitazioni cominceranno soprattutto sulla Sardegna. Giovedì le piogge si sposteranno sulla Sicilia, sul Lazio e ancora sull'estremo Nord-Ovest, specie a ridosso delle Alpi occidentali.