Previsioni meteo, tempo stabile fino a San Silvestro. Per Capodanno arrivano pioggia e neve?

Cosa dicono le previsioni meteo per San Silvestro? Il tempo permane piuttosto soleggiato. Le temperature sono in lieve calo, ma rimangono in alcune località piuttosto calde e sopra la media stagionale. Le cose potrebbero cambiare a Capodanno. Secondo le ultime tendenze infatti i primi giorni di gennaio, ovvero del 2024, potrebbero vedere l'irruzione di una nuova perturbazione con: freddo, pioggia e neve. Ecco tutte le ultime news.

Previsioni meteo San Silvestro: che tempo farà?

Che tempo farà per San Silvestro? Dopo questi giorni di caldo e sole pare profilarsi un cambiamento nella giornata di domenica 31 dicembre, giorno d San Silvestro. Secondo le ultime tenenze potrebbe essere in arrivo un’altra perturbazione in grado di portare una breve fase di precipitazioni al Nord e nelle regioni del versante tirrenico, con delle nevicate sulle Alpi e temperature in contenuto calo al Nord, più vicine ai valori normali per la stagione. Al Centro-Sud il clima sarà ancora mite.

Nello specifico venerdì 29 dicembre avremo nuvole su tutta Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Nel corso della giornata qualche debole pioggia potrà verificarsi su: Levante Ligure, Venezia Giulia e Alta Toscana.

Le previsioni per i giorni intorno al Capodanno continuano a non essere stabilizzate, con differenze ancora significative ad ogni aggiornamento. In un contesto quindi di attendibilità ancora abbastanza bassa si può vedere un relativo cambio della circolazione con l’attuale dominio dell’alta pressione gradualmente sostituito da un flusso di correnti occidentali in cui si muovono ammassi nuvolosi non particolarmente attivi per il nostro Paese. Cosa significa? In primis che le masse d’aria che affluiscono da ovest dovrebbero risultare ancora temperate con temperature altalenanti e su valori leggermente sopra le medie stagionali anche nelle fasi di temporaneo calo. Non pare che vi possa essere una irruzione di aria fredda verso il Mediterraneo e l’Italia.

Sabato 30 dicembre il cielo sarà prevalentemente nuvolosa al Centro Sud con nubi comunque variabili e qualche goccia di pioggia solo al mattino sull’alta Toscana. Al Nord l’iniziale nuvolosità presente nel primo mattino dovrebbe lasciare spazio a progressive schiarite temporaneamente anche ampie a iniziare da Alpi, Nordovest e Triveneto. Tra sera e notte però nubi basse dovrebbero tornare a coprire il cielo sulla Val Padana.

Domenica 31, giorno di San Silvestro, il mese di dicembre si concluderà con una perturbazione che dovrebbe coinvolgere l’Italia con un aumento delle nuvole a iniziare dalle regioni settentrionali e in estensione entro la notte di Capodanno fino al Sud. Scarse o assenti, comunque, le precipitazioni con qualche breve fenomeno entro il pomeriggio su settore ligure (specie il Levante), Lombardia, Alpi (limite almeno oltre i 1200-1300 m), tra sera e notte anche su Venezie e settore tirrenico fino alla Campania.

Che tempo farà a Capodanno?

A Capodanno, ovvero lunedì 1° gennaio 2024 secondo le ultime tendenze meteo avremo una giornata piuttosto nuvolosa o molto nuvolosa in gran parte d’Italia con il rischio di qualche pioggia sul Friuli-Venezia Giulia, nelle regioni tirreniche peninsulari e nell’ovest della Sardegna. Difficile a dirsi, ad oggi, che arriveranno sicuramente freddo, pioggia e neve. Occorre controllare bene le carte e seguirne pian piano l'evoluzione.