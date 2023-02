Pronti i telescopi? Negli ultimi giorni di febbraio 2023 due eventi astronomici da non perdere

Non abbiamo avuto il tempo di riprenderci dallo splendido spettacolo offerto dalle Sigma Leonidi, che già dobbiamo pensare al prossimo show celeste di stasera, quando sarà la Luna a regalarci uno spettacolo mozzafiato, danzando con le Pleiadi. Poi sarà la volta del romantico "bacio" tra Luna e Marte.

Congiunzione Luna - Pleiadi stanotte

Il nostro satellite - nella fase di Primo Quarto - incontrerà stanotte le Pleiadi nella Costellazione del Toro. Si tratta di un ammasso stellare relativamente vicino a noi, che dista appena 440 anni luce dalla Terra ed è visibile - almeno in parte - anche a occhio nudo.

Sebbene in una notte stellata non sia difficile individuare 4/5 stelle appartenenti all'ammasso delle Pleiadi anche osservando il cielo nei centri abitati, il nostro consiglio è sempre quello di ritirarsi in punti lontani da inquinamento luminoso per poter godere appieno dello spettacolo.

Si tratta di uno spettacolo non raro, ma comunque in grado di regalare ogni volta nuove emozioni. Il momento migliore per ammirare la congiunzione Luna - Pleiadi è subito dopo il tramonto.

@Stellarium - il cielo del 26 febbraio ore 20 circa

Romantico "bacio stellare" tra Luna e Marte

Prima di salutarci il cielo di febbraio ci regalerà ancora uno show mozzafiato. La Luna - dopo aver danzato con le Sigma Leonidi e con le Pleiadi - si preparerà a incontrare il Pianeta Rosso. La fase di avvicinamento del nostro satellite inizierà - come spiegano dall'Uai - già domani la Luna completerà il suo percorso nella costellazione del Toro raggiungendo e superando il Pianeta Rosso.

@Stellarium - cielo del 28 febbraio ore 5.32

Non ci rimane che sperare in un cielo sgombro da nubi, trovare un posto lontano da fonti di inquinamento luminoso e preparare i telescopi per non perderci nessuno di questi show di fine febbraio che vedranno la Luna protagonista di romantici incontri spaziali.