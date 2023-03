Ponti dell'aprile 2023, tre weekend lunghi e fino a 10 giorni di vacanza

Il mese di aprile si presenta ricco di opportunità per i lavoratori, che sfruttando il ponte di Pasqua e Pasquetta e quello della Festa della Liberazione potranno fare fino a 7 giorni di vacanza. Se poi consideriamo anche l'ultimo weekend di aprile che precede lunedì 1° maggio i giorni di vacanza diventano addirittura 10. Calendario alla mano sono infatti tre i ponti che - salvo disposizioni che possono variare da settore a settore - ci regaleranno una lunga pausa dal lavoro e, perché no, la possibilità di fare qualche breve viaggio.

Ponti aprile 2023, quali sono?

Mentre in molti auspicano il passaggio alla settimana corta di 4 giorni, nel nostro Paese la stragrande maggioranza dei lavoratori è tuttora impegnata dal lunedì al venerdì.

Per questi ultimi, normalmente liberi dagli impegni lavorativi nel weekend, il prossimo mese si presenta particolarmente ricco di opportunità. Grazie alle festività di Pasqua e Pasquetta, e al ponte del 25 aprile, sarà infatti possibile poter contare su un fine settimana più lungo di 3 o addirittura 4 giorni, e organizzare così qualche breve vacanza.

Il mese si chiude poi in bellezza con l'ultimo weekend d'aprile - sabato 29 e domenica 30 - che si "uniscono" a lunedì 1° maggio per regalarci altri 3 giorni di festa consecutivi.

Ponte di Pasqua e Pasquetta, 3 giorni di vacanza

Il primo ponte di aprile è quello che vede il lunedì dell'Angelo "complice" per un weekend lungo dall'8 al 10 aprile. La Pasqua quest'anno cade domenica 9 aprile e - come di consueto - è seguita dal lunedì festivo. Questo permette di avere a disposizione 3 giorni in cui organizzare una breve gita fuori porta senza dover prendere neppure un giorno di ferie.

Approfittando del clima già particolarmente mite le idee di viaggio nel weekend di Pasqua possono essere tantissime e - per gli amanti del mare - sarà anche possibile godere di una tintarella anticipata scegliendo una delle località balneari più gettonate. Il ponte di Pasqua e Pasquetta è perfetto anche per chi sogna da tempo una vacanza nelle città d'arte o per chi invece desidera rigenerarsi con l'aria di montagna.

Ponte 25 aprile, 4 giorni perfetti per organizzare un viaggio

Il secondo appuntamento vede il weekend del 25 aprile, che quest'anno presenta una "ghiotta" opportunità per una vacanza di ben 4 giorni. La Festa della Liberazione cade infatti di martedì e saranno molte le aziende che decideranno di fare il ponte il giorno precedente o i lavoratori che - con appena un giorno di ferie - potranno avere a disposizione un lunghissimo weekend. Sarà quindi possibile pensare a qualche trasferta anche "impegnativa" grazie a 4 giorni di vacanza che inizieranno sabato 22 e si protrarranno fino a martedì 25 aprile.

Ponte del 1° maggio, si allunga l'ultimo weekend di aprile

Sabato 29 e domenica 30 aprile chiudono questo mese così ricco di opportunità per coloro che amano fare brevi vacanze, seguiti da un altro giorno festivo. Lunedì 1° maggio si celebra infatti in tutta Italia la Festa del Lavoro ed è così possibile contare su un altro fine settimana lungo.

Il ponte del 1° maggio offre un'ulteriore possibile pausa di tre giorni dagli impegni lavorativi e siamo sicuri che sarete in molti ad approfittarne per fare una bella vacanza al mare, in montagna o nelle città d'arte. Sono moltissime le località da visitare nel nostro Paese e, grazie a questi 10 giorni di vacanza che ci regala aprile, potremmo scoprirne o riscoprirne qualcuna.