Vacanze di Pasqua 2023: dove andare? Ecco qualche idea di viaggio

Pasqua è oramai alle porte e milioni di italiani stanno decidendo dove trascorrere il weekend. Nel 2023 la data di Pasqua cade domenica 9 aprile e, considerando anche il giorno di Pasquetta (lunedì 10), saranno diversi i giorni a disposizione per organizzare un bel weekend. Ecco qualche idea di viaggio su dove trascorrere il primo weekend di primavera.

Pasqua 2023 dove andare? Dall'agriturismo ad una capitale straniera

Dove trascorrere le vacanze di Pasqua 2023? Tra meno di un mese festeggeremo la Pasqua, festa cristiana e culturale che commemora la resurrezione di Gesù dai morti, descritta nel Nuovo Testamento come avvenuta il terzo giorno della sua sepoltura dopo la sua crocifissione da parte dei romani a Calvario intorno al 30 d.C. Le festività pasquali ricadono come sempre di domenica e per chi lavora nella scuola, in quasi tutte le regioni d'Italia, si hanno a disposizione 3/4 giorni di vacanza. Per questo motivo in tantissimi stanno cercando di organizzare un weekend, anche last minute, con amici e famiglia. Ma dove andare?

Tante e diverse sono le idee di viaggio per trascorrere le vacanze di Pasqua 2023 all'insegna del relax, ma anche del divertimento in Italia ed Europa. Sia che siete in coppia, da soli o con amici, per il weekend di Pasqua ci sono diverse opzioni. A cominciare da un fine settimana in un agriturismo dove poter godere della natura, ma anche del buon cibo. Oppure è possibile organizzare una gita fuori porta in Europa. Qualche esempio? Pensiamo alla Spagna dove è possibile godere della bellezza di città come Siviglia, Valencia, Madrid e Barcellona oppure il Portogallo dove potrete perdervi tra le stradine di Lisbona e Porto. Da non sottovalutare poi Londra e Parigi, da sempre tra le capitali più amate.

Vacanze di Pasqua 2023 in Italia? Dalla Campania alla Sicilia alla scoperta delle bellezze italiane

Naturalmente per le vacanze di Pasqua 2023 sono tantissime le proposte di viaggio. Molto dipende dal vostro budget e dai vostri gusti. C'è chi vuole ritagliarsi un weekend di relax in un borgo o chi preferisce partire per un'isola lontano da tutto e tutti. In Italia sono tantissimi i posti da sogno: pensiamo a Capri, Ischia e Procida, le tre bellissime isole campane dove è possibile godere del sole, mare e dell'ottima cucina. Non solo, se sceglierete una delle tre isole potrete anche recarvi a Napoli collegata via mare in meno di un'ora.

Tra le mete da valutare anche la Sicilia, regione dai mille colori e sapori che saprà conquistarvi con le splendide spiagge, le isole Eolie, il gioiello di Lampedusa e città storiche come Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Taormina e tante altre. Che dire c'è solo l'imbarazzo della scelta!