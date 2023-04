Ponte del 1° maggio: date e orari da bollino rosso per la circolazione

Il lungo ponte del Primo maggio sarà la seconda occasione - per milioni di italiani - di concedersi una breve vacanza. Inevitabilmente il traffico sarà molto intenso su tutta la rete stradale italiana. Ecco date e orari da bollino rosso, nelle quali sarebbe meglio evitare di mettersi in viaggio poiché il rischio di imbattersi in lunghe code è maggiore.

Dopo lo scorso fine settimana, che ha permesso di avere quattro giorni di pausa lavorativa grazie al ponte del 25 aprile, arriva per molti un'altra opportunità per concedersi qualche giorno al mare, in montagna o nelle città d'arte.

La festa dei lavoratori, celebrata in tutta Italia lunedì 1° maggio, permetterà infatti di avere un fine settimana "allungato", e sarà per milioni di italiani un'opportunità per "staccare la spina" dalla routine quotidiana e concedersi una breve vacanza con la famiglia o gli amici.

L'incremento della circolazione stradale sarà inevitabilmente significativo e solo una programmazione delle partenze intelligenti potrà evitare di trovarsi costretti ad affrontare lunghe code e rallentamenti.

Già nella mattinata di domani - venerdì 28 aprile - sono attese condizioni di traffico intenso, destinate a generare possibili criticità con il trascorrere delle ore.

Alta possibilità di imbattersi in code e rallentamenti anche per la mattinata di sabato 29 aprile. A partire dalle ore pomeridiane di sabato e per tutta la giornata di domenica 30 aprile le condizioni di traffico resteranno intense.

La Festa del Lavoro vedrà sulle strade e autostrade molti italiani che decideranno di spostarsi per una breve gita fuori porta di un giorno, e che al mattino si metteranno al volante della propria auto.

Nella serata del Primo maggio la situazione tornerà invece a farsi molto critica, perché ai rientri di coloro che avranno scelto di trascorrere il ponte del 1° maggio fuori casa si aggiungeranno quelli che - con qualche giorno di ferie - hanno potuto fare una vera e propria vacanza unendo i due ponti primaverili.

Fonte: Polizia di Stato

Per i veicoli con peso totale superiore ai 3.500 kg - carico compreso - scatta il consueto divieto di circolazione previsto in occasione di ponti e festività. Il blocco dei mezzi pesanti rappresenta uno strumento decretato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per migliorare la viabilità nelle giornate di traffico intenso in autostrada e fuori città. In particolare tali mezzi non potranno circolare:

domenica 30 aprile dalle ore 9.00 alle 22.00

lunedì 1° maggio dalle ore 9.00 alle 22.00

Sono previste delle deroghe a favore dei veicoli che provengono o si muovono verso l’estero e anche per quelli che arrivano dalle isole maggiori. Altre deroghe riguardano invece il carico trasportato o la funzione del veicolo stesso, come ad esempio i mezzi di soccorso e quelli delle forze dell’ordine in servizio.

Prima di mettersi in viaggio si consiglia di fare effettuare un controllo accurato del veicolo, e verificare la presenza di cantieri inamovibili sulle maggiori arterie italiane, accedendo all'elenco aggiornato messo a disposizione dalla Polizia di Stato.