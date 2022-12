Ponte Immacolata, tutti in montagna: 12 milioni di italiani in viaggio

Per il ponte dell'Immacolata 2022 molti hanno scelto come meta la montagna. Nonostante i rincari si stima che ci saranno, nei prossimi giorni, ben 12 milioni di italiani in viaggio. Ecco tutti i dati.

Ponte Immacolata 2022: tanta voglia di andare in montagna

Rincari a parte, sia per l'alloggio presso le varie strutture che per lo skipass, pare proprio che per il ponte dell'Immacolata 2022 in molti abbiano scelto la montagna. A renderlo noto è stata un’indagine compiuta da Federalberghi effettuata tra il 23 ed il 28 novembre 2022 su un campione rappresentativo di oltre 3 mila individui. I dati raccolti durante questo studio hanno fatto emergere come 12 milioni e 183 mila italiani si metteranno in viaggio per l’Immacolata. Destinazione?

Per il 28.5% degli intervistati la meta è la montagna per praticare sport invernali, godersi la neve, il paesaggio e soprattutto iniziare a respirare un po' di aria natalizia. Il 27.8% degli intervistati, invece, punterà, viste le previsioni meteo che preannunciano maltempo, sulle città d'arte e trascorrerà le giornate di festa tra musei, chiese, cattedrali ed edifici storici. Solo il 13.1%, invece, si dirigerà verso le località di mare.

Sempre con i dati raccolti nella stessa intervista è oltretutto emerso come, visti i vari rincari, la maggior parte dei vacanzieri rimarranno comunque vicino casa e resteranno fuori per una media di 3.5 notti. Il 28.9% punterà a dormire in alberghi e villaggi turistici, il 14.4% in B&B mentre altri nelle seconde case o a casa di amici e parenti. Si stima oltretutto che il ponte dell'Immacolata genererà un giro d’affari di ben 4,14 miliardi di euro, con una spesa media comprensiva di: trasporto, alloggio, cibo e divertimenti che si aggira sui 435 euro a persona.

Ponte Immacolata 2022, traffico: quando e come mettersi in auto

Cosa ci preannunciano per il ponte dell'Immacolata 2022 le informazioni sul traffico? A quanto pare si prevedono criticità già a partire dal pomeriggio di mercoledì 7, con i primi grossi trasferimenti verso la montagna e non solo. Tuttavia la giornata più difficile sarà proprio quella di giovedì 8 dicembre perché su strade e autostrade si uniranno alle partenze per il week-end le partenze per le gite di un giorno.

Nello specifico il 7 dicembre si prevede traffico sostenuto si prevede traffico sostenuto in uscita dalle grandi città, in direzione delle località di montagna soprattutto sulla:

A22 del Brennero

autostrada Milano – Laghi

A5 Torino – Monte Bianco

A24 Roma – Teramo

Il giorno dell'Immacolata, giovedì 8 dicembre, invece, si prevede sempre traffico in uscita dalle grandi città durante la mattinata e in entrata, nei grossi centri urbani, in serata.