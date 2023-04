Ponte del 25 aprile e del 1° maggio: 5 idee per una vacanza tra mare e montagna o città d'arte

Tempo permettendo, ma occorrerà controllare le ultime previsioni meteo, si avvicinano a passi da gigante sia il ponte del 25 aprile che quello del 1° maggio. Dove andare? Ecco 5 idee di viaggio per effettuare una bella vacanza e trascorrere un po' di giorni in totale pace e relax con la persona amata o con amici e parenti.

Ponti e giorni di ferie: la possibilità di un lungo periodo di relax

Quest'anno il calendario ci è propizio. Il 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione, cade di martedì, mentre il 1° maggio, giorno della Festa dei Lavoratori, di lunedì. Chiedendo qualche giorno di ferie infrasettimanale ci si può organizzare per concedersi qualche giorno di pace e relax e andare ad esplorare le bellezze della natura.

I più fortunati, infatti, utilizzando alcuni giorni di ferie, potranno godersi addirittura una vacanza dal 22 Aprile al 1° maggio compreso. Quelli meno fortunati, invece, potranno comunque beneficiare della possibilità di rimanere a casa dal 22 aprile al 25 compreso e dal 29 aprile al 1 maggio compreso.

Dove andare dunque in questi giorni liberi? Mare, montagna o città d'arte. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Ecco alcune idee utili per spostarsi in totale libertà e trascorrere giornate all'insegna dell'avventura, del divertimento e della buona cucina.

Idee di viaggio per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio

Dove andare per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio? Tra le mete più gettonate ci sono:

località di mare

località di montagna

città d'arte

borghi antichi

le terme

Chi vuole trascorrere il ponte dedicandosi al proprio benessere psicofisico può optare che Chianciano Terme, nelle colline toscane. Altre mete? Famosa è Abano Terme, ma anche Montegrotto, Salsomaggiore e Ischia.

Chi invece non ama le terme e preferisce fare trekking più che rimanere sdraiato su un lettino a farsi massaggiare può optare per la Valle d'Aosta e scegliere una bellissima escursioni nel Parco Nazionale del Gran Paradiso tra le vallate di Cogne, della Valsavarenche e Rhêmes. Sembrerà di venir abbracciati dalla natura e si potranno vivere intense emozioni e avventure. Chi preferisce il mare alla montagna invece può recarsi a Cervia e ammirare uno spettacolo unico. Proprio dal 21 aprile al 1° maggio 2023 il lungomare si riempirà di colori e magia grazie al Festival internazionale degli Aquiloni. Si tratta di un evento pronto a richiamare l'attenzione di grandi e piccini e ad offrire uno spettacolo davvero unico e imperdibile.

I ponti del 25 aprile e del 1° maggio possono diventare utili per ampliare i propri orizzonti e il proprio bagaglio culturale. Come? Visitando le varie città d'arte come Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Venezia, Pisa, Orvieto, Siena, Bari, Lecce, Catania e Palermo. Cosa offrono le grandi città il 1 maggio? Da Roma a Bologna, in piazza, vi saranno i tradizionali concerti. Quello di Roma, che andrà in diretta sulle Reti Rai, vedrà la partecipazione di numerosi artisti di fama nazionale e internazionale.

Altra possibilità? I borghi medievali. Tra le varie mete consigliate vi possono essere quelle delle Marche che ha diversi borghi tra i più belli d'Italia. Uno su tutti? Corinaldo che proprio tra il 22 al 25 aprile ospita la "Festa dei Folli" ovvero l'evento primaverile più pazzo che ci sia.

Cosa fare durante i ponti con i bambini? Ecco alcuni consigli utili

Cosa fare durante i ponti con i bambini? Uno dei consigli migliori è quello di recarsi in uno dei tanti parchi tematici. Quali? Ebbene pensando alla riviera romagnola possiamo partire da Mirabilandia fino ad arrivare a Oltremare, da Fiabilandia fino ad arrivare all' Italia in Miniatura passando per l’Acquario di Cattolica. C'è solo l'imbarazzo della scelta e le possibilità di divertirsi insieme a tutta la famiglia sono davvero infinite.

Altro consiglio? Visitare i vari giardini botanici e passare una giornata immersi nella natura imparando divertendosi. Fra di essi vi sono i giardini di Castel Trauttmansdorff, a Merano. Oltretutto dal 28 aprile in città prende il via il Merano Flower Festival che per tre giorni accende i riflettori su fiori rari e speciali e installazioni verdi.