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Ponte 25 aprile 2026: le mete top per un weekend in Europa

Nel 2026 la Festa della Liberazione cade di sabato: è l’occasione ideale per una breve fuga di 2-3 giorni. Ecco le mete ideali in Europa.
Viaggi10 Aprile 2026 - ore 16:30 - Redatto da Meteo.it
Viaggi10 Aprile 2026 - ore 16:30 - Redatto da Meteo.it

Nel 2026 la festa del 25 aprile cadrà di sabato, offrendo l’opportunità di organizzare un piacevole fine settimana primaverile. Chi vuole allungare la pausa potrà richiedere ferie per venerdì 24 aprile, ottenendo così tre giorni consecutivi di relax. Si tratta di un’occasione ideale per concedersi una breve vacanza o una gita fuori porta. Le temperature più miti e le giornate più lunghe rendono questo periodo particolarmente adatto a viaggiare: scopriamo le mete da non perdere in Europa.

Ponte 25 aprile 2026, le mete top per un weekend in Europa

Un fine settimana lungo rappresenta l’occasione perfetta per scoprire una capitale europea e approfittare della primavera. In questo periodo città come Amsterdam regalano scenari suggestivi tra tulipani in fiore e canali caratteristici, mentre Copenaghen torna a vivere con la riapertura dei celebri Giardini di Tivoli. Anche Budapest conquista con il suo mix di storia, architettura e relax nelle rinomate terme.

Tra le mete intramontabili spicca Parigi, che in primavera offre giardini in fiore e romantiche passeggiate lungo la Senna, oltre a icone come la Tour Eiffel e il Museo del Louvre. Con il suo clima piacevole, Lisbona invita a perdersi tra i vicoli dell’Alfama, salire sui tram storici e godere dei panorami dai miradouros, senza dimenticare i tipici pastéis de nata; qui il 25 aprile si celebra anche la Rivoluzione dei Garofani.

Più economica ma affascinante è Sofia, che unisce cultura, shopping e natura, prendendo il nome dalla Chiesa di Santa Sofia. Londra resta una meta iconica, ideale per musei gratuiti e grandi parchi, anche se con un clima spesso imprevedibile. Infine Edimburgo, che ad aprile si risveglia offrendo un’atmosfera unica tra storia e paesaggi suggestivi, con giornate più lunghe ma ancora variabili dal punto di vista meteo.

Ponte del 25 aprile 2026, dove andare in Italia

Il ponte del Festa della Liberazione è l’occasione ideale per scoprire alcune delle destinazioni più suggestive d’Italia, approfittando della primavera e delle giornate più lunghe. Tra i luoghi più affascinanti spicca Civita di Bagnoregio, il borgo sospeso nel tempo raggiungibile solo a piedi, che regala panorami unici e un’atmosfera senza pari. Al nord, Cividale del Friuli offre un viaggio tra storia e cultura, con scorci pittoreschi come il Ponte del Diavolo e un centro storico ricco di tradizioni.

Per chi ama il sud, la Valle d'Itria è una scelta perfetta, con i suoi paesaggi caratterizzati da trulli, uliveti e borghi bianchi. Alberobello rappresenta la tappa più famosa, ma anche Locorotondo, Cisternino e Ostuni meritano una visita per la loro autenticità. Gli amanti del mare possono invece scegliere Polignano a Mare, celebre per le sue scogliere spettacolari, oppure Monopoli, perfetta per chi cerca relax e scorci meno affollati.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 10 Aprile ore 23:53

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