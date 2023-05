Ponte del 2 giugno, quali sono i giorni e gli orari da bollino rosso

La festa della Repubblica quest'anno cade di venerdì, offrendo così un'occasione perfetta per una vacanza o una gita fuori porta. Il lungo ponte del 2 giugno porterà così inevitabilmente ad un forte aumento della circolazione stradale, con giorni e orari da bollino rosso su strade e autostrade italiane.

La festa della Repubblica - celebrata il 2 giugno - permetterà di avere un fine settimana "allungato", nel quale milioni di persone si sposteranno per concedersi una gita nelle più belle città d'arte, una vacanza in qualche località montana, o qualche giorno di mare con la famiglia e gli amici. Di conseguenza l'incremento della circolazione sarà significativo, e conoscere quali sono i giorni e gli orari a rischio ingorghi permetterà di programmare vacanze intelligenti, diminuendo notevolmente il rischio di rimanere lunghe ore in coda.

A partire dal pomeriggio di giovedì 1° giugno si potrebbero verificare code e rallentamenti sulle principali arterie italiane. La situazione andrà via via intensificandosi, fino alla mattinata di venerdì 2 giugno, quando saranno molti gli italiani che decideranno di mettersi in viaggio, per un fine settimana lungo o semplicemente per una gita fuori porta in occasione della festa della Repubblica. Nel pomeriggio previsto un graduale ritorno alla normalità, che proseguirà anche per la giornata di sabato 3 giugno.

Domenica 4 giugno la situazione tornerà a essere da bollino rosso, a causa dei rientri di coloro che hanno deciso di trascorrere il lungo ponte del 2 giugno fuori casa.

Ponte del 2 giugno, giorni e orari blocco mezzi pesanti

Il blocco dei mezzi pesanti - decretato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per migliorare la viabilità nelle giornate di traffico intenso in autostrada e fuori città - prevede il divieto di circolazione per i veicoli industriali con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate:

venerdì 2 giugno dalle 7.00 alle 22.00

domenica 4 giugno dalle 7.00 alle 22.00

Esistono tuttavia delle deroghe a favore dei veicoli che provengono o si muovono verso l’estero e per quelli che arrivano dalle isole maggiori. Altre deroghe riguardano invece il carico trasportato o la funzione del veicolo stesso, come ad esempio i mezzi di soccorso e quelli delle forze dell’ordine in servizio.