Il polpo del Mediterraneo arriva nel Regno Unito: avvistamenti fino in Scozia

Una specie marina si sta diffondendo nelle fredde acque del Nord Europa. Si tratta del polpo del Mediterraneo, l'Octopus vulgaris, che solitamente è presente nelle calde acque del Mediterraneo. Negli ultimi anni questa specie animale è comparsa nelle acque dell'Inghilterra con avvistamenti anche in Scozia.

Il polpo del Mediterraneo conquista i mari del Nord Europa

Il primo avvistamento di un polpo comune, conosciuto anche con il nome di polpo del Mediterraneo, risale al 2025. Quell'anno l'Octopus vulgaris fu rintracciato lungo le coste meridionali della Cornovaglia e del Devon, ma a distanza di dodici mesi c'è una importante novità.

Questa specie marina ha continuato a proliferare nei mari del Nord Europa prendendo piede anche nel Galles e in Scozia stando a quanto rivelato da Bryce Stewart. Il ricercatore e scienziato, infatti, dalle pagine del prestigioso quotidiano britannico The Guardian ha sottolineato come il polpo comune è oramai presente nelle acque del Regno Unito, anche in Scozia.

La migrazione dell'Octopus vulgaris è legata al cambiamento climatico che negli ultimi anni ha reso le nostre primavere più calde creando le condizioni perfette per il proliferare di questa specie marina. L'innalzamento delle temperature dei mari del Nord Europa ha permesso lo sviluppo di questa specie marina da sempre confinata nei mari più caldi del Mediterraneo.

La presenza del polpo nei mari Uk cambia l'ecosistema marino

Il cambiamento climatico continua così a modificare il mondo che ci circonda, ma anche la catena alimentare marina. La diffusione del polpo comune anche nelle fredde acque del Nord Europa ne è la conferma, visto che la presenza di questa specie marina sta modificando l'intero ecosistema.

Il polpo, infatti, è un animale che si ciba di granchi e aragoste mettendo così in crisi il mercato ittico locale. Sono sempre di più le segnalazioni da parte dei pescatori inglesi e scozzesi che si ritrovano le reti prese di mira da questi intelligenti invertebrati. Una situazione che ha spinto tantissimi pescatori a mettere in vendita le proprie navi da pesca.

Di contro però cresce il mercato dei polpi visto che il pescato è cresciuto solo nel 2025 del 7.700%. La tendenza è stata confermata dal mercato ittico di Brixham, nel Devon, dove in una sola giornata sono state vendute tonnellate di polpi confermando così un trend del tutto inaspettato.