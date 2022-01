Plastica recuperabile al 100%: le nuove bottiglie d'acqua

Cos'è la plastica recuperabile al 100%? Come sono le nuove bottiglie d'acqua? Occorre fare un passo alla volta per comprendere come nella quotidianità si possa davvero fare la differenza utilizzando materiale sostenibile ed avendo un occhio di riguardo per l'ambiente e il futuro del nostro pianeta Terra. La plastica recuperabile al 100% è sicuramente Pet, ovvero composta da polietilene tereftalato.

Plastica recuperabile al 100%: i punti di forza del polietilene tereftalato

Quali sono le caratteristiche del Pet ovvero della plastica recuperabile al 100%?

può stare a contatto con gli alimenti

ha un'ottima resistenza

può essere recuperata e riciclata interamente senza perdita di materiale e con meno consumo di energia rispetto alla lavorazione che viene eseguita su vetro e alluminio

Ecco perché, sfatando le fake news circolate a lungo sul Pet, Mineracqua ha lanciato una campagna a favore del sistema “bottle to bottle” e sta studiando nuovi metodi per recuperare sempre più Pet e promuovere l’economia circolare. Avendo a cuore il futuro del pianeta Terra e ritenendo che tale materiale sia uno di quelli su cui puntare in ambito di ecosostenibilità si è scelto proprio implementare l'utilizzo del Pet ed è stata lanciata, negli ultimi giorni, una campagna pubblicitaria ad hoc per lanciare il progetto e i suoi obiettivi green.

Gli obiettivi del progetto sostenibile lanciato da Mineracqua

A spiegare gli obiettivi del nuovo progetto sostenibile è stato Ettore Fortuna, vicepresidente della Federazione che all’interno di Confindustria associa le imprese delle acque minerali naturali e di sorgente.

“Vogliamo sensibilizzare il consumatore sull’importanza del riciclo delle bottiglie, che sono fatte di una materia nobile come il Pet che fino a poco tempo fa veniva considerato un rifiuto inutile. Oggi, grazie allo sviluppo e al perfezionamento delle tecniche di riciclo, da una bottiglia esaurita ne nasce una nuova, garantendo così la purezza originaria dell’acqua minerale e lo stesso livello di sicurezza".

Fortuna ha poi concluso sottolineando il fatto che vi siano in commercio bottiglie riciclate al 100% già oggi e che, grazie alle varie sperimentazioni in corso, si punta all’obiettivo di europeo di raggiungere entro il 2025 una media del riutilizzo del 25% del Pet riciclato.