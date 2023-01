Piedi freddi: ecco cosa significano e come tutelare la nostra salute

Durante l'inverno può capitare di frequente di sentire freddo ai piedi. Di per sé questo non rappresenta un particolare indicatore di rischio per la salute, ma è importante prestare attenzione ad altri eventuali segnali dell’organismo, per individuare la presenza di possibili patologie più serie.

Tra i rimedi più semplici ed efficaci ci sono i calzini e i pediluvi con acqua calda, che permettono di riscaldare le estremità del corpo. Per prevenire il problema, nelle giornate fredde può essere utile anche indossare scarpe invernali e pesanti per proteggere quanto più possibile i piedi dal freddo.

Il colore della pelle e i disturbi circolatori

I piedi sono, insieme alle mani, la zona del nostro corpo più lontana dal cuore e, di conseguenza, se si verificano dei problemi di circolazione del sangue può capitare che si raffreddino. Non a caso, le persone che soffrono di colesterolo alto, ipertensione, diabete o altri problemi dell’apparato cardiovascolare incorrono più facilmente in questo disturbo.

Esiste anche una patologia specifica che colpisce proprio i vasi sanguigni di mani e piedi: si chiama Fenomeno di Raynaud e ha, tra i sintomi principali, proprio una reazione eccessiva al freddo e allo stress emotivo. In questi casi, oltre alla sensazione di freddo, la pelle delle estremità del corpo tende a diventare di colore bianco o bluastro.

Anche se può sembrare solo un luogo comune, in realtà lo confermano anche i dati scientifici: a soffrire di piedi freddi sono soprattutto le donne e le persone anziane.