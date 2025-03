Quali piante potare a marzo 2025?

Quando le temperature si fanno più miti arriva il momento di iniziare la potatura primaverile di piante, alberi da frutto ed erbe aromatiche. Ma quali sono le specie botaniche che possiamo iniziare a potare a marzo?

Potatura di marzo, i vantaggi

Con l'approssimarsi della primavera arriva il momento ideale per la potatura di numerose piante, alberi da frutto ed erbe aromatiche. Questa pratica stimola una crescita rigogliosa, una fruttificazione più abbondante e una maggiore resistenza alle malattie. Tra le specie botaniche che necessitano di una potatura a marzo troviamo alcuni alberi da frutto (meli, peri, viti), arbusti ornamentali e piante aromatiche (rosmarino, salvia). Ecco in dettagli le specie e alcuni consigli pratici per eseguirla al meglio.

Arbusti ed erbe aromatiche

Se non avete eseguito la potatura a inizio autunno, marzo è il momento ideale per dedicarsi a riordinare la chioma della lavanda, del rosmarino e di tutte le varietà aromatiche mediterranee. Ciò permetterà di garantire alla specie una crescita regolare, e di assicurarci tanti aromi deliziosi per i nostri menù estivi.

Arbusti a fioritura estiva e piante ornamentali

Volete garantirvi giardini e balconi colorati in estate? Questo è il momento perfetto per effettuare una potatura decisiva di piante come la buddleia, al fine di avere una fioritura spettacolare.

Le piante ornamentali decidue che hanno resistito all'inverno invece, potranno essere potate asportando tutti i rami vecchi e lasciando solo gli steli più giovani, per avere piante decorative dal portamento esclusivo.

Alberi da frutto

La potatura degli alberi da frutto non è, come le precedenti, un'operazione legata alla necessità di garantirsi balconi fioriti, ma utilissima per avere sulla tavola tante gustose prelibatezze che delizieranno anche i palati più esigenti. Peri, meli e cotogli, sono tra le specie di alberi da frutto che necessitano di una buona potatura. Anche se il periodo migliore è quello che va da gennaio a febbraio, è ancora possibile correre ai ripari e provvedere a marzo, a patto di fare attenzione alle gemme.

Questo è invece il mese ideale per potare il pesco, il susino, il mandorlo e l'albicocco, ovvero le piante drupacee meno resistenti al freddo. Occorrerà solo fare attenzione a eseguire la potatura prima della fioritura, per non compromettere i frutti futuri.