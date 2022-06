Pescato in Cambogia il più grande pesce d'acqua dolce del mondo

Si chiama Boramy - in italiano Luna piena - ed è il pesce di acqua dolce più grande mai pescato al mondo. L’operazione, che ha coinvolto più di 10 persone, ha avuto luogo nel fiume Mekong, in Cambogia, e ha permesso di scattare alcune foto uniche di un esemplare destinato a rimanere nella storia. Il record precedente era detenuto da un pesce gatto di 293 chilogrammi pensato sempre nel fiume Mekong, ritrovato nel corso del 2005 ma in territorio thailandese.

Boramy: una speranza per gli ecosistemi sommersi

Come anticipato si tratta di un pesce di acqua dolce lungo più di 4 metri che appartiene alla famiglia delle pastinache, con un peso complessivo di circa 300 chilogrammi. Per pescare l’immenso animale è stato necessario uno sforzo corale: una decina di persone della zona sono intervenute per potere estrarre Boramy dalle acque e poterlo osservare da vicino.

Dopo essere stato misurato e pesato, la pastinaca gigante è stata rilasciata, rigettandola nelle acque del fiume. Le sue attività, però, da ora in poi saranno monitorate per scopi scientifici grazie all’installazione di un microchip nella coda.

Secondo gli scienziati si tratta infatti di un'ottima opportunità di indagine e ricerca per tutelare gli animali che popolano il fiume, valutando anzitutto gli impatti del cambiamento climatico. Il fiume Mekong, tra l’altro, è molto ricco di biodiversità, ma la pesca eccessiva e gli interventi antropici hanno messo a dura prova i vari ecosistemi. La presenza di un pesce di quelle dimensioni e in buone condizioni di salute è un segno di speranza, in quanto lascia intendere la capacità di alcune specie di adattarsi alle variazioni ambientali con risultati positivi.