Pesci fluorescenti (i Glofish) invadono le acque del Brasile: si temono danni alla flora e alla fauna marina

I pesci fluorescenti hanno invaso le acque del Brasile. Non si tratta di una bella notizia soprattutto per la flora e la fauna marina. I Glofish, ovvero i pesci geneticamente modificati, quelli che paiono riscuotere grande successo tra gli amanti dell'acquario, sono sfuggiti agli allevamenti ittici nel sud-est del Brasile e si stanno moltiplicando nelle insenature della foresta atlantica. Ciò sta preoccupando i biologi. Ci saranno ripercussioni su in uno dei luoghi più ricchi di biodiversità al mondo? Cosa accadrà?

Pesci fluorescenti: cosa sono e come sono stati creati?

Cosa sono i pesci fluorescenti e come sono nati? Progettati in provetta, tali pesci derivano dal pesce zebra, una specie originaria del sud-est asiatico e vivono in acqua dolce. Alla fine degli anni '90 sono stati geneticamente modificati dagli scienziati per motivi di studio proprio per brillare. Come? Gli studiosi che hanno lavorato al progetto hanno preso i geni delle meduse fluorescenti per i colori blu e verde e dai coralli per il rosso.

Cosa è accaduto dopo? L'esperimento scientifico pare essere scappato di mano. Gli interessi commerciali hanno finito per prevalere. Così negli anni 2000 è stato registrato il marchio dei Glofish e questi pesci nati in laboratorio sono diventati le prime specie geneticamente modificate al mondo ad essere disponibili in commercio.

Ora che succede? I pesci fluorescenti hanno iniziato a popolare non solo gli acquari privati delle case, ma anche i mari e a creare grosse preoccupazioni per la biodiversità.

Le paure degli scienziati: è in pericolo per la biodiversità?

A causa dei pesci fluorescenti la biodiversità è veramente in pericolo? Sin dalla loro nascita gli ambientalisti hanno mostrato grosse preoccupazioni. Per questo motivo la vendita dei Glofish fu vietata in alcuni posti degli Stati Uniti come la California e in Brasile.

Poi? La preoccupazione è diventata realtà. Ora anche gli scienziati ritengono che la proliferazione dei pesci fluorescenti e la loro invasione dell'habitat naturale possa costituire un grosso problema per la biodiversità. Come mai? Senza predatori locali che tengano tutto sotto controllo nel ciclo della vita, i pesci fluorescenti possono moltiplicarsi a dismisura. Come conseguenza tali pesci potrebbero pertanto diventare abbastanza diffusi da influenzare direttamente le specie locali gareggiando per il cibo e creando danni alla flora e alla fauna marina.