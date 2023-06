Giornata mondiale degli oceani, pesca sostenibile: la chiave per tutelare gli ecosistemi acquatici

La nostra vita e quella del pianeta che abitiamo dipendono da quella degli oceani e dei mari. Inquinamento, cambiamento climatico e pesca eccessiva stanno mettendo a rischio gli equilibri degli ecosistemi acquatici, con ripercussioni che ben presto diventeranno evidenti anche per le persone.

Per togliere pressione dai nostri mari e rispettare gli esseri viventi che li popolano, una chiave di volta è senza dubbio la pesca sostenibile, un modo per tutelare gli habitat acquatici e il mercato ittico anche sul medio e lungo periodo.

Le scelte individuali fanno la differenza

Gli oceani contengono il 70% della vita del nostro pianeta e assolvono funzioni fondamentali per gli equilibri viventi, tra cui la regolazione del clima e la distribuzione del calore. La Giornata mondiale degli oceani, che si celebra l’8 giugno di ogni anno, è l’occasione perfetta per ricordare tutto questo e per sensibilizzare l'umanità sull’importanza di tutelare queste immense distese d’acqua.

Per molto tempo si è pensato che le risorse dei mari fossero illimitate, ma in realtà l’azione dell’uomo sta mettendo sotto pressione gli equilibri del mondo marino, con conseguenze che potrebbero ben presto essere molto severe anche dal punto di vista economico e sociale.

La promozione della pesca sostenibile, in questa ottica, ha lo scopo di lasciare nel mare sufficienti pesci per non impattare sugli equilibri viventi, permettendo quindi un'adeguata riproduzione delle specie. Garantire tutto questo non è solo responsabilità dei pescatori e delle istituzioni, perché tutti noi possiamo rispettare i mari e gli oceani scegliendo responsabilmente prodotti ittici che derivino solo da una pesca sostenibile.



Mediaset ha a cuore il futuro per la Giornata Mondiale degli Oceani di giovedì 8 giugno 2023.

Mediaset ha cuore il futuro è il progetto di comunicazione istituzionale e sociale con cui il Gruppo Mediaset sensibilizza i propri pubblici ad affrontare insieme temi di rilevanza nazionale. Un modo concreto per mettere al servizio della comunità le competenze e la forza comunicativa di Mediaset.