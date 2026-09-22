Perché mettere il rosmarino vicino alla porta di casa: i motivi per averlo

Come nasce l'usanza mediterranea di mettere accanto alla porta di casa un rametto o una pianta di rosmarino? Quali benefici offre? Viaggio tra tradizioni, credenze e benefici effettivi di questa tradizione antica.

Rosmarino alla porta, tradizione diffusa nel nostro Paese

Capita spesso di imbattersi in edifici che, accanto alla porta d'ingresso hanno un rametto di rosmarino o addirittura una pianta. In particolare a conservare questa tradizione sono le zone rurali, ma anche molte abitazioni mediterranee non sono immuni da questa usanza.

Ma perché molti scelgono di mettere questa pianta aromatica molto diffusa vicino all’ingresso, sul balcone o accanto al cancello? Dietro c’è un’antica simbologia legata alla protezione, alla memoria e al buon auspicio.

La scelta del posto non è casuale

Perché proprio la soglia di casa? La scelta del punto non è certo casuale: si tratta infatti del confine tra l’interno e l’esterno, del passaggio che serve ad accogliere chi è benvenuto, e tenere fuori coloro che possono turbare la serenità familiare.

Intorno alla porta sono nate tante tradizioni popolari e il rosmarino, con le sue foglie sempreverdi, il profumo intenso e la sua resistenza, è diventato nel tempo un simbolo di cura e protezione della casa. Nel mondo contadino non era solo decorativo: cresceva facilmente vicino alle abitazioni, veniva usato ogni giorno in cucina ed era parte della vita domestica.

Rosmarino, simbolo della memoria, della fedeltà e delle tradizioni

Sprigiona un profumo che resta a lungo sulle mani e negli ambienti domestici, ed è forse questa la caratteristica del rosmarino che gli dona, più di ogni altra, un valore simbolico profondo.

Nelle tradizioni popolari lo troviamo spesso utilizzato nei matrimoni, dove era visto come simbolo di fedeltà e continuità del legame. Sempreverde e in grado di resistere anche in condizioni estreme, il rosmarino rappresenta qualcosa destinato a durare nel tempo.

Non bisogno poi dimenticare che si tratta di una pianta aromatica molto profumata, che oltre a rivelarsi utilissima per dare un profumo speciale ai piatti, riesce a sprigionare nell'aria il suo aroma intenso e mediterraneo.

In estate infine, può rivelarsi utilissimo per tenere lontane le zanzare: i suoi oli essenziali sono poco graditi agli insetti, rivelandosi così anche un ottimo repellente naturale.