Perché gli odori diventano più intensi prima della pioggia? La spiegazione

C’è un momento preciso, poco prima che inizi a piovere, in cui l’aria sembra cambiare all'improvviso. Il cielo cambia colore diventando sempre più scuro, il vento aumenta diventando più forte e, soprattutto, nell'aria che ci circonda compaiono odori che fino a qualche istante prima non erano percepibili al nostro naso.

È il profumo della terra, dell’erba, dell’asfalto che spesso ci fa pensare che la pioggia sta arrivando. Ma perché succede questo? E soprattutto, è davvero possibile sentire l’odore della pioggia prima che le prime gocce inizino a cadere?

Gli odori diventano più forti prima della pioggia? Si, ecco il perché

La risposta a queste domande è sì, almeno in determinate circostanze e con particolari condizioni climatiche. È importante però sapere che se in realtà non esiste un unico “odore della pioggia”. Dietro quella sensazione che tutti più o meno riconosciamo ci sono diversi fenomeni che vanno a coinvolgere il terreno, le piante, l’umidità e il movimento dell’aria che ci circonda.

Il profumo della terra si chiama "petrichor"

Quello che chiamiamo comunemente “odore di pioggia” in realtà si chiama petrichor. Il termine risale al 1964, quando i ricercatori australiani Isabel Bear e Richard Thomas lo utilizzarono per descrivere il profumo che compare quando la pioggia arriva. L'odore è legato alle sostanze che si trovano nel terreno, tra cui la geosmina, una molecola generata da microrganismi del suolo, caratterizzata da un odore terroso.

Quando il terreno rimane asciutto per molto tempo, queste sostanze si accumulano sulla superficie ed è proprio la pioggia a favorire il passaggio di queste sostanze nell’aria. Gli studi dimostrano che l’impatto delle gocce di pioggia sul terreno può generare minuscole particelle e aerosol che possono trasportare nell’aria i composti presenti sul terreno. Ecco perché dopo il periodo estivo il primo temporale può avere un odore molto forte.

Perché a volte lo sentiamo prima che piova?

Delle volte capita di avvertire il profumo della pioggia anche prima di piovere. In questo caso ad entrare in gioco sono le correnti d’aria. Il vento è in grado di trasportare molecole odorose e particelle provenienti da una zona in cui la pioggia è già iniziata. Un altro fattore in grado di rendere percepibile l'odore della pioggia prima di un temporale è l’aumento dell’umidità.

Ovviamente, non è che annusando l’aria possiamo prevedere la pioggia. L’intensità e la distanza alla quale questi odori possono essere percepiti dall'uomo dipendono dalle condizioni climatiche, dalla presenza di vento, dalla tipologia di terreno e dalla quantità di sostanze presenti nell'aria.

Non sempre è odore di terra: può essere ozono

Prima di una ondata di pioggia è possibile percepire un odore diverso, più pungente. In alcuni casi può essere associato all’ozono. Durante i temporali, i fulmini possono innescare reazioni chimiche che portano alla formazione tra le altre sostanze anche di ozono. Ovviamente non bisogna confondere questo fenomeno con il petrichor.

Il nostro naso è molto sensibile alla geosmina

A fare in modo che il profumo della terra possa risultare molto evidente al nostro olfatto, in alcuni casi può essere anche la geosmina, che viene percepita dall'umano anche se in quantità molto bassa. Una piccola variazione nell’ambiente può fare in modo che nostro cervello associ quell’odore all’arrivo della pioggia.

La realtà è che non è la pioggia ad avere un profumo. Sono le sostanze che la pioggia sprigiona e trasporta nell’aria a creare la sensazione che ormai riconosciamo a ogni temporale.

Un segnale, non una previsione infallibile

Anche se il legame con le condizioni climatiche è reale: quando arriva un temporale infatti cambiano vento, umidità e terreno, è importante sapere che il nostro naso non può sostituire un bollettino meteorologico. È proprio questo uno degli aspetti più affascinanti del meteo: prima ancora di vedere cadere sul suolo la pioggia, a volte possiamo accorgerci che nell’aria che ci circonda qualcosa è già cambiato.