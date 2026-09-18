La classifica dei quartieri più cool del 2026: c’è anche un indirizzo italiano

Cosa dice la classifica dei quartieri più cool del 2026? C'è al suo interno anche un quartiere italiano? Certo che sì. Per raccontare l'anima di una città del mondo, nel 2026, non bastano solo i monumenti, i musei o le attrazioni turistiche, ma occorre prendere in esame anche i suoi quartieri ricchi di profumi e colori: con mercati, botteghe, ristoranti, locali e strade dove si incontrano e convivono culture diverse. E' questo il concetto alla base della classifica stilata da Time Out sui quartieri più cool del mondo per il 2026. Sul gradino più alto del podio? Jongno 3-ga, nel cuore di Seul, ma nella top 10 compare anche un quartiere italiano. Di quale si tratta? Ecco la classifica

La classifica dei quartieri più cool del 2026 nel mondo: ecco le posizioni



Secondo la classifica dei quartieri più cool del 2026 di Time Out, al primo posto, come già annunciato, troviamo: Jongno 3-ga, a Seul, in Corea del Sud. Come mai? La zona riesce a combinare elementi della tradizione locale con una vivace atmosfera contemporanea. Spiccano in questo quartiere: lo street food, le attività indipendenti, i caffè e i numerosi bar con tavolini all’aperto, frequentati fino a tarda sera. Secondo posto per L’Ocean District di Rabat, in Marocco, mentre il terzo gradino del podio va a Neos Kosmos, quartiere artistico di Atene. Subito sotto seguono a ruota: Chinatown a Los Angeles e Govanhill a Glasgow.

Le altre posizioni di spicco? Sesto posto per Kitakagaya quartiere di Osaka, in Giappone; settimo posto per Chapinero Alto a Bogotá, in Colombia; ottavo posto per Koenji a Tokyo in Giappone e nono posto per Downtown in Canada. Chi chiude la top ten? Un quartiere italiano. Di quale si tratta?

Italia in classifica grazie all'Esquilino a Roma

L’Italia è presente nella classifica dei quartieri più cool del 2026 grazie all’Esquilino di Roma, che ha conquistato il decimo posto e concluso così al meglio la top ten. Situato nei pressi della stazione Termini, il quartiere rappresenta uno degli angoli più multiculturali della Capitale d'Italia, della Città Eterna. A caratterizzarlo sono: grandi edifici storici, ampi portici, Piazza Vittorio Emanuele II, le basiliche, i mercati rionali e una ricca offerta gastronomica internazionale. Nel quartiere si incontrano e si scontrano, ma coesistono quotidianamente, arricchendosi l'un l'altra le tradizioni romane e le culture provenienti da diverse parti del mondo.